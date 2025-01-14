https://sarabic.ae/20250114/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيسكوتشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096774793.html

القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة نيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرةً إلى قيام الوحدات الروسية بالتقدم... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T11:34+0000

2025-01-14T11:34+0000

2025-01-14T12:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة "المركز" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات لخمسة ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن وحدات قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية وحررت بلدة نيسكوتشنوية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "الشرق" استهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية دفاع محلي تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق قنسطنطينوبول وفيليكا نوفوسولكا ونوفوبول وبوجاتير وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديا، و7 مركبات، ومدفعيتين.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 عسكريا، و4 مركبات قتالية مدرعة، وعدد من المعدات العسكرية الأوكرانية.وأضاف البيان: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 جندي، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و5 قطع مدفعية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة، و4 محطات حرب إلكترونية.وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط صاروخين آخرين من صواريخ "ستورم شادو" فوق مياه البحر الأسود، موضحًا أنه لم تقع خسائر بشرية أو إصابات.وأضاف البيان أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 جنديا، و5 مركبات، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، و8 مركبات، و3 مدافع.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافلالقوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

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