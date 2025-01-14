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القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250114/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيسكوتشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096774793.html
القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة نيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرةً إلى قيام الوحدات الروسية بالتقدم... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T11:34+0000
2025-01-14T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة "المركز" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات لخمسة ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن وحدات قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية وحررت بلدة نيسكوتشنوية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "الشرق" استهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية دفاع محلي تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق قنسطنطينوبول وفيليكا نوفوسولكا ونوفوبول وبوجاتير وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديا، و7 مركبات، ومدفعيتين.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 عسكريا، و4 مركبات قتالية مدرعة، وعدد من المعدات العسكرية الأوكرانية.وأضاف البيان: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 جندي، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و5 قطع مدفعية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة، و4 محطات حرب إلكترونية.وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط صاروخين آخرين من صواريخ "ستورم شادو" فوق مياه البحر الأسود، موضحًا أنه لم تقع خسائر بشرية أو إصابات.وأضاف البيان أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 جنديا، و5 مركبات، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، و8 مركبات، و3 مدافع.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافلالقوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250114/تعرض-مقاطعة-تولا-الروسية-لهجوم-واسع-النطاق-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-1096763482.html
https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيستشانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096743917.html
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-السيل-التركي-لوقف-إمداد-الغاز-الروسي-لأوروبا-1096738802.html
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الجوي-يدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلاً-1096736722.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:34 GMT 14.01.2025 (تم التحديث: 12:35 GMT 14.01.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة نيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرةً إلى قيام الوحدات الروسية بالتقدم على عدد من المحاور وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة "المركز" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات لخمسة ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 500 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، كما تم تدمير 8 مدافع مدفع ميدانية.

وأكد البيان أن وحدات قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية وحررت بلدة نيسكوتشنوية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "الشرق" استهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية دفاع محلي تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق قنسطنطينوبول وفيليكا نوفوسولكا ونوفوبول وبوجاتير وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه".
منظومة الدفاع الجوي بوك 1ام خلال حفل افتتاح منتدي الجيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاطعة تولا الروسية تتعرض لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية
00:06 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديا، و7 مركبات، ومدفعيتين.

سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع وخطوط أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق قنسطنطينوفكا وماركوفو وبودولسكوي وأوريخوفو-فاسيليفكا ومينكوفكا، يانتارنويه، وكراماتورسك، وداتشنويه، وكورديوموفكا، وسوكي يالي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 عسكريا، و4 مركبات قتالية مدرعة، وعدد من المعدات العسكرية الأوكرانية.
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:11 GMT
وأضاف البيان: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 جندي، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و5 قطع مدفعية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة، و4 محطات حرب إلكترونية.

خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لشن هجوم صاروخي على أهداف في مقاطعة بريانسك 6 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، و6 صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع و 31 مسيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط صاروخين آخرين من صواريخ "ستورم شادو" فوق مياه البحر الأسود، موضحًا أنه لم تقع خسائر بشرية أو إصابات.
وأضاف البيان أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "السيل التركي" لوقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا
أمس, 07:49 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 جنديا، و5 مركبات، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.

استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات ألوية ميكانيكية ومشاة، ولواءين للدفاع المحلي، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق في مقاطعة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، و8 مركبات، و3 مدافع.
نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
أمس, 04:30 GMT

الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة طاقة وفرت تشغيل مؤسسة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية في 148 منطقة.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل
القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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