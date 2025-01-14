https://sarabic.ae/20250114/تعرض-مقاطعة-تولا-الروسية-لهجوم-واسع-النطاق-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-1096763482.html
تعرض مقاطعة تولا الروسية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية
تعرض مقاطعة تولا الروسية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، تعرض المقاطعة لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T00:06+0000
2025-01-14T00:06+0000
2025-01-14T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101464/33/1014643341_0:236:2798:1810_1920x0_80_0_0_d3791f7bc7e1e64120315307a28659b1.jpg
موسكو- سبوتنيك. وكتب ميلييف في حسابه على "تلغرام": "الليلة، تعرضت مقاطعة تولا لهجوم واسع النطاق من قبل طائرات مسيرة أوكرانية، وأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل. وبحسب المعلومات الأولية، تم تدمير الأهداف الجوية".وأضاف ميلييف أنه لم تقع إصابات، ويتم حاليًا توضيح المعلومات حول الأضرار.إسقاط طائرة مسيرةفي السياق، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "أن قوات الدفاع الجوي المناوبة ووسائل الحرب الإلكترونية اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار في أجواء فورونيج".وأضاف غوسيف أنه وفقًا للبيانات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار على الأرض.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240901/تدمير-ثلاث-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-تولا-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1092266745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101464/33/1014643341_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_07a970b9ad5c2d879e04cc45342d1d19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
تعرض مقاطعة تولا الروسية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية
أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، تعرض المقاطعة لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.
موسكو- سبوتنيك
. وكتب ميلييف في حسابه على "تلغرام": "الليلة، تعرضت مقاطعة تولا لهجوم واسع النطاق من قبل طائرات مسيرة أوكرانية، وأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل. وبحسب المعلومات الأولية، تم تدمير الأهداف الجوية".
وأضاف ميلييف أنه لم تقع إصابات، ويتم حاليًا توضيح المعلومات حول الأضرار.
في السياق، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "أن قوات الدفاع الجوي المناوبة ووسائل الحرب الإلكترونية اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار في أجواء فورونيج".
وأضاف غوسيف أنه وفقًا للبيانات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار على الأرض.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.