تعرض مقاطعة تولا الروسية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
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"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250114/تعرض-مقاطعة-تولا-الروسية-لهجوم-واسع-النطاق-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-1096763482.html
تعرض مقاطعة تولا الروسية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية
تعرض مقاطعة تولا الروسية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، تعرض المقاطعة لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T00:06+0000
2025-01-14T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب ميلييف في حسابه على "تلغرام": "الليلة، تعرضت مقاطعة تولا لهجوم واسع النطاق من قبل طائرات مسيرة أوكرانية، وأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل. وبحسب المعلومات الأولية، تم تدمير الأهداف الجوية".وأضاف ميلييف أنه لم تقع إصابات، ويتم حاليًا توضيح المعلومات حول الأضرار.إسقاط طائرة مسيرةفي السياق، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "أن قوات الدفاع الجوي المناوبة ووسائل الحرب الإلكترونية اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار في أجواء فورونيج".وأضاف غوسيف أنه وفقًا للبيانات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار على الأرض.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240901/تدمير-ثلاث-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-تولا-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1092266745.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

تعرض مقاطعة تولا الروسية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية

00:06 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Alexander Vilfمنظومة الدفاع الجوي "بوك 1ام" خلال حفل افتتاح منتدي الجيش 2015
منظومة الدفاع الجوي بوك 1ام خلال حفل افتتاح منتدي الجيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، تعرض المقاطعة لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.
موسكو- سبوتنيك. وكتب ميلييف في حسابه على "تلغرام": "الليلة، تعرضت مقاطعة تولا لهجوم واسع النطاق من قبل طائرات مسيرة أوكرانية، وأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل. وبحسب المعلومات الأولية، تم تدمير الأهداف الجوية".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة تولا دون وقوع إصابات أو أضرار
1 سبتمبر 2024, 02:02 GMT
وأضاف ميلييف أنه لم تقع إصابات، ويتم حاليًا توضيح المعلومات حول الأضرار.

إسقاط طائرة مسيرة

في السياق، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "أن قوات الدفاع الجوي المناوبة ووسائل الحرب الإلكترونية اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار في أجواء فورونيج".
وأضاف غوسيف أنه وفقًا للبيانات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار على الأرض.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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