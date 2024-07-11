https://sarabic.ae/20240711/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-5-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعات-بريانسك-وتامبوف-وتولا-وموسكو-1090681573.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وموسكو... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T04:05+0000
2024-07-11T04:05+0000
2024-07-11T04:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "تم إحباط عدد من المحاولات، التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 5 طائرات من دون طيار، اثنتان منها كانتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي تامبوف وتولا وموسكو".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الخوف والهلع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240711/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-طائرة-مسيرة-على-موسكو-1090681214.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو
04:05 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 04:15 GMT 11.07.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وموسكو ومنطقتي تامبوف وتولا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "تم إحباط عدد من المحاولات، التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية".
وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 5 طائرات من دون طيار، اثنتان منها كانتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي تامبوف وتولا وموسكو".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الخوف والهلع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.