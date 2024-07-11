https://sarabic.ae/20240711/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-طائرة-مسيرة-على-موسكو-1090681214.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم طائرة مسيرة على موسكو
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم طائرة مسيرة على موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة بدون طيار في منطقة ستوبينو أثناء تحليقها نحو العاصمة دون وقوع خسائر بشرية أو... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T02:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة ستوبينو الحضرية لهجوم بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240509/عمدة-موسكو-يعلن-صد-هجوم-لطائرة-مسيرة-حلقت-باتجاه-العاصمة-الروسية-1088697808.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم طائرة مسيرة على موسكو
02:40 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 02:42 GMT 11.07.2024)
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة بدون طيار في منطقة ستوبينو أثناء تحليقها نحو العاصمة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة ستوبينو الحضرية لهجوم بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".
وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".
وتستهدف القوات الأوكرانية
، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.