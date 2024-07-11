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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240711/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-طائرة-مسيرة-على-موسكو-1090681214.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم طائرة مسيرة على موسكو
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم طائرة مسيرة على موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة بدون طيار في منطقة ستوبينو أثناء تحليقها نحو العاصمة دون وقوع خسائر بشرية أو... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T02:40+0000
2024-07-11T02:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة ستوبينو الحضرية لهجوم بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240509/عمدة-موسكو-يعلن-صد-هجوم-لطائرة-مسيرة-حلقت-باتجاه-العاصمة-الروسية-1088697808.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم طائرة مسيرة على موسكو

02:40 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 02:42 GMT 11.07.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة بدون طيار في منطقة ستوبينو أثناء تحليقها نحو العاصمة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة ستوبينو الحضرية لهجوم بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".
ضباط إنفاذ القانون بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو يعلن صد هجوم لطائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية
9 مايو, 23:34 GMT
وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 21:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 13:20 GMT
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