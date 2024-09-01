https://sarabic.ae/20240901/تدمير-ثلاث-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-تولا-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1092266745.html
تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة تولا دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة تولا دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الأمن الإقليمي في مقاطعة تولا الروسية، فجر اليوم الأحد، تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق المقاطعة الليلة، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع أضرار أو... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T02:02+0000
2024-09-01T02:02+0000
2024-09-01T02:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
تولا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها إنه، "في ليلة الواحد من سبتمبر/ أيلول، دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية ثلاث طائرات بدون طيار فوق مقاطعة تولا، وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".كانت القوات الأوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وموسكو، ليل السبت/الأحد، بعشرات المسيرات والتي أسقطها الدفاع الجوي الروسي بفاعلية كبيرة دون وقوع إصابات أو أضرار.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, تولا
روسيا, القوات الأوكرانية, تولا
تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة تولا دون وقوع إصابات أو أضرار
أعلنت وزارة الأمن الإقليمي في مقاطعة تولا الروسية، فجر اليوم الأحد، تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق المقاطعة الليلة، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع أضرار أو إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها إنه، "في ليلة الواحد من سبتمبر/ أيلول، دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية ثلاث طائرات بدون طيار فوق مقاطعة تولا، وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار
".
كانت القوات الأوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وموسكو، ليل السبت/الأحد، بعشرات المسيرات والتي أسقطها الدفاع الجوي الروسي بفاعلية كبيرة دون وقوع إصابات أو أضرار.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.