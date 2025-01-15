https://sarabic.ae/20250115/المرشح-لمنصب-وزير-الخارجية-الأمريكية-الصراع-في-أوكرانيا-يجب-أن-ينتهي-1096817570.html
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي
سبوتنيك عربي
صرّح المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إنهاء الصراع في أوكرانيا ينبغي أن يكون أحد الأولويات الرئيسية للسياسة الأمريكية. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T16:50+0000
2025-01-15T16:50+0000
2025-01-15T16:50+0000
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وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ المخصصة لتأكيد ترشيحه: "يجب أن تنتهي هذه الحرب، وأعتقد أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون المساعدة في إنهاء هذه الحرب".وأضاف: "وجهة نظري في هذا الأمر هي أن بداية الطريق إلى التسوية يمكن أن تكون وقف إطلاق النار".وأشار روبيو أيضًا إلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، يجب على الجانبين أن يكونا قادرين على استعداد لتقديم تنازلات.من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sarabic.ae/20250115/المرشح-لمنصب-وزير-الخارجية-الأمريكية-المسار-السابق-للعولمة-أضعف-اقتصاد-وأمن-أمريكا--1096817025.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي
صرّح المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إنهاء الصراع في أوكرانيا ينبغي أن يكون أحد الأولويات الرئيسية للسياسة الأمريكية.
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ المخصصة لتأكيد ترشيحه: "يجب أن تنتهي هذه الحرب، وأعتقد أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون المساعدة في إنهاء هذه الحرب".
وأكد أن تحقيق السلام سيكون عملية معقدة تتطلب "دبلوماسية جريئة" وتوازن حقيقي للمصالح بين الجانبين.
وأضاف: "وجهة نظري في هذا الأمر هي أن بداية الطريق إلى التسوية يمكن أن تكون وقف إطلاق النار".
وأشار روبيو أيضًا إلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، يجب على الجانبين أن يكونا قادرين على استعداد لتقديم تنازلات.
وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.