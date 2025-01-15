المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: المسار السابق للعولمة أضعف اقتصاد وأمن أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/المرشح-لمنصب-وزير-الخارجية-الأمريكية-المسار-السابق-للعولمة-أضعف-اقتصاد-وأمن-أمريكا--1096817025.html
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: المسار السابق للعولمة أضعف اقتصاد وأمن أمريكا
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: المسار السابق للعولمة أضعف اقتصاد وأمن أمريكا
سبوتنيك عربي
صرّح المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاعتماد المفرط على العولمة أضر بالمصالح الوطنية الأمريكية من خلال إضعاف اقتصاد البلاد وأمنها. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T16:21+0000
2025-01-15T16:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_0:99:1993:1220_1920x0_80_0_0_47cfcb236a67b67b16477b33e7fce665.jpg
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ المخصصة لتأكيد ترشيحه: "هنا في أمريكا، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات المتقدمة في مختلف أنحاء العالم، أدى الالتزام شبه الديني بالتجارة الحرة غير المقيدة على حساب الاقتصاد الوطني إلى انكماش الطبقة المتوسطة، ووضع الطبقة العاملة في أزمة، وتدمير القدرة الصناعية، وتسليم سلاسل التوريد الحيوية للمنافسين والأعداء".وأوضح روبيو أنه في ظل الوضع الذي تضع فيه الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان أولويات "النظام العالمي" فوق المصالح الوطنية، فإن الدول الأخرى تستمر في التصرف وفقا لمصالحها الخاصة، على حد قوله.وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستعطي الأولوية لتعزيز الأمن القومي وتحقيق السلام في الخارج.
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-العقوبات-الثانوية-ضد-موسكو-تعتبر-ظاهرة-مؤقتة---1096797425.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_117:0:1874:1318_1920x0_80_0_0_7c91cc95c5aeb37880710f394d1728cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: المسار السابق للعولمة أضعف اقتصاد وأمن أمريكا

16:21 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 16:26 GMT 15.01.2025)
© AP Photoمبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرّح المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاعتماد المفرط على العولمة أضر بالمصالح الوطنية الأمريكية من خلال إضعاف اقتصاد البلاد وأمنها.
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ المخصصة لتأكيد ترشيحه: "هنا في أمريكا، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات المتقدمة في مختلف أنحاء العالم، أدى الالتزام شبه الديني بالتجارة الحرة غير المقيدة على حساب الاقتصاد الوطني إلى انكماش الطبقة المتوسطة، ووضع الطبقة العاملة في أزمة، وتدمير القدرة الصناعية، وتسليم سلاسل التوريد الحيوية للمنافسين والأعداء".

وأضاف أن الهجرة غير المنضبطة، المدفوعة بـ "الالتزام غير العقلاني" بحرية التنقل، خلقت أزمة تاريخية تهدد استقرار المجتمعات والحكومات الحديثة.

بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: العقوبات الثانوية ضد موسكو تعتبر "ظاهرة مؤقتة"
05:48 GMT
وأوضح روبيو أنه في ظل الوضع الذي تضع فيه الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان أولويات "النظام العالمي" فوق المصالح الوطنية، فإن الدول الأخرى تستمر في التصرف وفقا لمصالحها الخاصة، على حد قوله.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستعطي الأولوية لتعزيز الأمن القومي وتحقيق السلام في الخارج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала