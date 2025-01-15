https://sarabic.ae/20250115/المرشح-لمنصب-وزير-الخارجية-الأمريكية-المسار-السابق-للعولمة-أضعف-اقتصاد-وأمن-أمريكا--1096817025.html
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: المسار السابق للعولمة أضعف اقتصاد وأمن أمريكا
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: المسار السابق للعولمة أضعف اقتصاد وأمن أمريكا
سبوتنيك عربي
صرّح المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاعتماد المفرط على العولمة أضر بالمصالح الوطنية الأمريكية من خلال إضعاف اقتصاد البلاد وأمنها. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T16:21+0000
2025-01-15T16:21+0000
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وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ المخصصة لتأكيد ترشيحه: "هنا في أمريكا، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات المتقدمة في مختلف أنحاء العالم، أدى الالتزام شبه الديني بالتجارة الحرة غير المقيدة على حساب الاقتصاد الوطني إلى انكماش الطبقة المتوسطة، ووضع الطبقة العاملة في أزمة، وتدمير القدرة الصناعية، وتسليم سلاسل التوريد الحيوية للمنافسين والأعداء".وأوضح روبيو أنه في ظل الوضع الذي تضع فيه الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان أولويات "النظام العالمي" فوق المصالح الوطنية، فإن الدول الأخرى تستمر في التصرف وفقا لمصالحها الخاصة، على حد قوله.وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستعطي الأولوية لتعزيز الأمن القومي وتحقيق السلام في الخارج.
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-العقوبات-الثانوية-ضد-موسكو-تعتبر-ظاهرة-مؤقتة---1096797425.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: المسار السابق للعولمة أضعف اقتصاد وأمن أمريكا
16:21 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 16:26 GMT 15.01.2025)
صرّح المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاعتماد المفرط على العولمة أضر بالمصالح الوطنية الأمريكية من خلال إضعاف اقتصاد البلاد وأمنها.
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ المخصصة لتأكيد ترشيحه: "هنا في أمريكا، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات المتقدمة في مختلف أنحاء العالم، أدى الالتزام شبه الديني بالتجارة الحرة غير المقيدة على حساب الاقتصاد الوطني إلى انكماش الطبقة المتوسطة، ووضع الطبقة العاملة في أزمة، وتدمير القدرة الصناعية، وتسليم سلاسل التوريد الحيوية للمنافسين والأعداء".
وأضاف أن الهجرة غير المنضبطة، المدفوعة بـ "الالتزام غير العقلاني" بحرية التنقل، خلقت أزمة تاريخية تهدد استقرار المجتمعات والحكومات الحديثة.
وأوضح روبيو أنه في ظل الوضع الذي تضع فيه الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان أولويات "النظام العالمي" فوق المصالح الوطنية، فإن الدول الأخرى تستمر في التصرف وفقا لمصالحها الخاصة، على حد قوله.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستعطي الأولوية لتعزيز الأمن القومي وتحقيق السلام في الخارج.