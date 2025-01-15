https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-العقوبات-الثانوية-ضد-موسكو-تعتبر-ظاهرة-مؤقتة---1096797425.html

الخارجية الروسية: العقوبات الثانوية ضد موسكو تعتبر "ظاهرة مؤقتة"

الخارجية الروسية: العقوبات الثانوية ضد موسكو تعتبر "ظاهرة مؤقتة"

سبوتنيك عربي

أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن العقوبات الثانوية ضد روسيا ظاهرة مؤقتة، ومع مرور الوقت سوف يتوقف نهج الولايات... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T05:48+0000

2025-01-15T05:48+0000

2025-01-15T05:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيريتشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن العقوبات الثانوية ظاهرة مؤقتة لن تترسخ بالتأكيد في عالم متعدد الأقطاب حقًا، واليوم، في دول الأغلبية في العالم، هناك طلب واضح على المساواة والانفتاح والشراكة في العلاقات الدولية، بما في ذلك في التجارة".واعرب بيريتشيفسكي، عن ثقته بأنه مع مرور الوقت، فإن نهج واشنطن الضار القائم على "ابتزاز العقوبات" سوف يتوقف ببساطة عن العمل. وقال بيريتشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نرى أن هذا (التفاعل) مهم بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين الأجانب، كما يتضح من الإشارات الواردة منهم ونأمل أن نتمكن مرة أخرى من تطوير صيغة فعالة للتفاعل معهم".وأضاف: "نحن منفتحون دائمًا على الحوار". وتابع، لم يتوقف التعاون مع قطاع الأعمال الغربي، بل ظل قائما، على عكس خصومنا، نحن لا نميز أي شخص. وتتمتع الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية بخبرة واسعة في المشاركة في تطوير السوق المحلية، والتي، بالمناسبة، كانت ترد بالمثل على جهودهم".الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"

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