https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-إمدادات-الغاز-من-روسيا-إلى-أوروبا-في-عام-2024-نمت-بنسبة-18-مقارنة-بعام-2023-1096796985.html

الخارجية: إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا في عام 2024 نمت بنسبة 18% مقارنة بعام 2023

الخارجية: إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا في عام 2024 نمت بنسبة 18% مقارنة بعام 2023

سبوتنيك عربي

صرح دميتري بيريتشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، في عام 2024، وفقا للتقديرات... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T05:33+0000

2025-01-15T05:33+0000

2025-01-15T05:37+0000

اقتصاد

روسيا

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وأضاف بيريتشيفسكي: "تتعرض الشركات الغربية التي اشترت تقليديًا الغاز الروسي، لضغوط سياسية قوية، ومع ذلك، في عام 2024، زادت إمدادات الغاز الروسي (الطبيعي والغاز الطبيعي المسال) إلى أوروبا، وفقًا للتقديرات الأولية، بنسبة 18% فوق مستوى العام الماضي وستبلغ نحو 53 مليار متر مكعب.".وأردف: "اسمحوا لي أن أذكركم، بأن روسيا لعبت دورًا مهمًا في التغلب على عواقب أزمة الطاقة العالمية في 2021-2023، وتواصل ضمان استقرار إمدادات الهيدروكربون".وتابع بيريتشيفسكي، بأن روسيا مستعدة لتوريد الغاز إلى أوروبا، لكن احتمالات مثل هذه الإمدادات تعتمد على موقف المشترين.وقال بيريتشيفسكي: "فيما يتعلق بآفاق استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، نود أن نشير إلى أن روسيا اتخذت دائما نهجا مسؤولا، في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا استعداد روسيا لتوريد الوقود "الأزرق" عبر الأراضي الأوكرانية ومن خلال خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" الذي بقي سليما بعد الهجوم الإرهابي. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الإمدادات يعتمد كليا على مواقف بلد العبور والمشترين، كييف ودول الاتحاد الأوروبي".وأعلن بيريتشيفسكي، في سياق متصل، أن موسكو لم تتلق أي إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، المتبقي بعد توقف نقل الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر أوكرانيا.وقال: "يبدو أن سنوات التعاون البناءة الطويلة والمفيدة لكلا الجانبين، التي اعتمدت عليها رفاهية الاقتصاد الأوروبي، قد تم التضحية بها في سبيل الحملة المعادية لروسيا، التي أطلقتها القوى الإيديولوجية المهيمنة في الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".خبير في العلاقات الدولية: هجوم نظام كييف على "السيل التركي" مثال واضح لطبيعته الإرهابيةخبراء: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي يعمق أزمتها مع أوروبا

https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-روسيا-تتلقى-إشارات-من-شركات-غربية-حول-أهمية-التعاون-مع-موسكو-1096796039.html

https://sarabic.ae/20250114/خبراء-حول-الهجوم-الأوكراني-على-السيل-التركي--كييف-تخالف-القوانين-الدولية-وتريد-إحراج-أمريكا-1096768220.html

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اقتصاد, روسيا