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https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-روسيا-تتلقى-إشارات-من-شركات-غربية-حول-أهمية-التعاون-مع-موسكو-1096796039.html
الخارجية الروسية: روسيا تتلقى إشارات من شركات غربية حول أهمية التعاون مع موسكو
الخارجية الروسية: روسيا تتلقى إشارات من شركات غربية حول أهمية التعاون مع موسكو
سبوتنيك عربي
صرح مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تلقت إشارات من شركات غربية حول أهمية التعاون مع موسكو... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T02:51+0000
2025-01-15T02:51+0000
الخارجية الروسية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيريتشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نرى أن هذا (التفاعل) مهم بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين الأجانب، كما يتضح من الإشارات الواردة منهم ونأمل أن نتمكن مرة أخرى من تطوير صيغة فعالة للتفاعل معهم".وأضاف: "نحن منفتحون دائمًا على الحوار".
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الخارجية الروسية, روسيا
الخارجية الروسية, روسيا

الخارجية الروسية: روسيا تتلقى إشارات من شركات غربية حول أهمية التعاون مع موسكو

02:51 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرح مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تلقت إشارات من شركات غربية حول أهمية التعاون مع موسكو بالنسبة لها، وتأمل في تطوير صيغة فعالة للتفاعل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيريتشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نرى أن هذا (التفاعل) مهم بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين الأجانب، كما يتضح من الإشارات الواردة منهم ونأمل أن نتمكن مرة أخرى من تطوير صيغة فعالة للتفاعل معهم".
وأضاف: "نحن منفتحون دائمًا على الحوار".
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