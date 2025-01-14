خبراء: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي يعمق أزمتها مع أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250114/خبراء-هجوم-أوكرانيا-على-التيار-التركي-إرهاب-اقتصادي-يعمق-أزمتها-مع-أوروبا-1096786299.html
خبراء: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي يعمق أزمتها مع أوروبا
خبراء: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي يعمق أزمتها مع أوروبا
سبوتنيك عربي
قال الباحث في العلاقات الدولية، باسم أبو طبيخ، إن محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي"، تخرب الشراكة الأوكرانية - الأوروبية في الوقت الحاضر، كما... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T14:37+0000
2025-01-14T14:37+0000
حصري
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
العالم
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/31/1035773135_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_6e0917b4ec0853cf47a8b367519e55ef.jpg
وأضاف في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الهجوم الإرهابي الأوكراني على خط أنابيب "ترك ستريم" (التيار التركي) لا يقتصر فقط على استهداف الاقتصاد الروسي، بل يُعدّ استهدافًا مباشرًا لأمن الطاقة في الدول الأوروبية.وأشار إلى أن محاولات إيجاد بدائل للغاز الروسي تحمل تداعيات خطيرة، مؤكّدًا أن كييف لن تتمكن من مواصلة هذه السياسات، كما أن أوروبا لن تكون قادرة على الاستمرار في دعمها لقلب الموازين في أوكرانيا.وأوضح الدعجة أن تدمير البنية التحتية التي تعتمد عليها أوروبا يُظهر سوء تقدير للمصالح الاستراتيجية، ويهدد العلاقات مع الحلفاء الذين يدعمون أوكرانيا.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تضطران قريبا إلى إجبار كييف على التفاوض مع موسكو لإنهاء الأزمة، وتأمين الضمانات التي تطلبها روسيا لأمنها القومي.
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-السيل-التركي-لوقف-إمداد-الغاز-الروسي-لأوروبا-1096738802.html
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-أمريكا-تريد-تعطيل-مشروع-السيل-التركي-1096772617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/31/1035773135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_cc9b3a002a67165b9fb38b71e3a86d3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
حصري, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

خبراء: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي يعمق أزمتها مع أوروبا

14:37 GMT 14.01.2025
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream"التيار التركي" خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream
تابعنا عبر
حصري
قال الباحث في العلاقات الدولية، باسم أبو طبيخ، إن محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي"، تخرب الشراكة الأوكرانية - الأوروبية في الوقت الحاضر، كما تعرقل بشكل كبير الدعم الأوروبي لكييف في المستقبل.
وأضاف في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الهجوم الإرهابي الأوكراني على خط أنابيب "ترك ستريم" (التيار التركي) لا يقتصر فقط على استهداف الاقتصاد الروسي، بل يُعدّ استهدافًا مباشرًا لأمن الطاقة في الدول الأوروبية.

وأوضح أن هذا الهجوم يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن الدولي والاقتصاد العالمي، خاصة الأوروبي، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تسير حاليًا في مسار خطر قد يعمّق أزمتها مع أوروبا، واصفا الهجوم بأنه "إرهاب اقتصادي بكل المقاييس" وينتهك كافة القوانين الدولية.

التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "السيل التركي" لوقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا
أمس, 07:49 GMT
وأضاف أن كييف تنفذ سياسات الإدارة الأمريكية، متهمًا إياها بالتسبب في انهيار الاقتصاد الأوروبي وتحميله فاتورة اقتصادية باهظة، وهو ما يتجلى في الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة خلال هذه الفترة بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأشار إلى أن محاولات إيجاد بدائل للغاز الروسي تحمل تداعيات خطيرة، مؤكّدًا أن كييف لن تتمكن من مواصلة هذه السياسات، كما أن أوروبا لن تكون قادرة على الاستمرار في دعمها لقلب الموازين في أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"
10:10 GMT

من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية حسن الدعجة أن استهداف كييف الإرهابي لـ"التيار التركي" يُعد دليلا على الإفلاس السياسي وحرقا للأوراق التي يمكن أن تُسهم في ضبط العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا تركيا التي قدمت جهودا كبيرة لحل الأزمة.

وأوضح الدعجة أن تدمير البنية التحتية التي تعتمد عليها أوروبا يُظهر سوء تقدير للمصالح الاستراتيجية، ويهدد العلاقات مع الحلفاء الذين يدعمون أوكرانيا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تضطران قريبا إلى إجبار كييف على التفاوض مع موسكو لإنهاء الأزمة، وتأمين الضمانات التي تطلبها روسيا لأمنها القومي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала