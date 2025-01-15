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الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
أعلن مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، أن موسكو لم تتلق أي إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر خط "نورد... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T04:47+0000
2025-01-15T05:11+0000
روسيا
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وأوضح بيريتشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، لم نتلق أي إشارات حول جاهزية قيادة شركائنا الأوروبيين، وفي المقام الأول الألمان ، لاستئناف عمليات شراء( الغاز) عبر" نورد ستريم ".وقال: "يبدو أن سنوات التعاون البناءة الطويلة والمفيدة لكلا الجانبين، التي اعتمدت عليها رفاهية الاقتصاد الأوروبي، قد تم التضحية بها في سبيل الحملة المعادية لروسيا، التي أطلقتها القوى الإيديولوجية المهيمنة في الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".في سياق متصل، أعلن بيريتشيفسكي، أن روسيا تلقت إشارات من شركات غربية، حول أهمية التعاون مع موسكو بالنسبة لها، وتأمل في تطوير صيغة فعالة للتفاعل.وأضاف "... نحن منفتحون دائمًا على الحوار ".باحث تركي: كييف أعلنت سابقا أن خط أنابيب "السيل التركي" سيكون هدفا لهالافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"
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روسيا, أخبار ألمانيا

الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"

04:47 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 15.01.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلن مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، أن موسكو لم تتلق أي إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، المتبقي بعد توقف نقل الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر أوكرانيا.
وأوضح بيريتشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، لم نتلق أي إشارات حول جاهزية قيادة شركائنا الأوروبيين، وفي المقام الأول الألمان ، لاستئناف عمليات شراء( الغاز) عبر" نورد ستريم ".
وقال: "يبدو أن سنوات التعاون البناءة الطويلة والمفيدة لكلا الجانبين، التي اعتمدت عليها رفاهية الاقتصاد الأوروبي، قد تم التضحية بها في سبيل الحملة المعادية لروسيا، التي أطلقتها القوى الإيديولوجية المهيمنة في الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال حديثه عن إمكانية توريد الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي بقي بعد الهجوم الإرهابي، أن إمكانية نقل الغاز لا تزال قائمة، لكن الجانب الألماني لا يريد ذلك.
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في سياق متصل، أعلن بيريتشيفسكي، أن روسيا تلقت إشارات من شركات غربية، حول أهمية التعاون مع موسكو بالنسبة لها، وتأمل في تطوير صيغة فعالة للتفاعل.
وقال بيريتشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نحن نرى أن هذا (التفاعل) مهم بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين الأجانب، كما يتضح من الإشارات الواردة منهم، ونأمل أن نتمكن مرة أخرى من تطوير صيغة فعالة للتفاعل معهم".
وأضاف "... نحن منفتحون دائمًا على الحوار ".
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