https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-موسكو-تتلقى-إشارات-من-شركات-غربية-حول-أهمية-التعاون-المتبادل-1096796543.html

الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"

الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"

سبوتنيك عربي

أعلن مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، أن موسكو لم تتلق أي إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر خط "نورد... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T04:47+0000

2025-01-15T04:47+0000

2025-01-15T05:11+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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وأوضح بيريتشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، لم نتلق أي إشارات حول جاهزية قيادة شركائنا الأوروبيين، وفي المقام الأول الألمان ، لاستئناف عمليات شراء( الغاز) عبر" نورد ستريم ".وقال: "يبدو أن سنوات التعاون البناءة الطويلة والمفيدة لكلا الجانبين، التي اعتمدت عليها رفاهية الاقتصاد الأوروبي، قد تم التضحية بها في سبيل الحملة المعادية لروسيا، التي أطلقتها القوى الإيديولوجية المهيمنة في الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".في سياق متصل، أعلن بيريتشيفسكي، أن روسيا تلقت إشارات من شركات غربية، حول أهمية التعاون مع موسكو بالنسبة لها، وتأمل في تطوير صيغة فعالة للتفاعل.وأضاف "... نحن منفتحون دائمًا على الحوار ".باحث تركي: كييف أعلنت سابقا أن خط أنابيب "السيل التركي" سيكون هدفا لهالافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"

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