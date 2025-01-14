https://sarabic.ae/20250114/باحث-تركي-كييف-أعلنت-سابقا-أن-خط-أنابيب-الغاز-التركي-سيكون-هدفا-لها-1096779963.html
باحث تركي: كييف أعلنت سابقا أن خط أنابيب "السيل التركي" سيكون هدفا لها
باحث تركي: كييف أعلنت سابقا أن خط أنابيب "السيل التركي" سيكون هدفا لها
سبوتنيك عربي
أكد عالم السياسة التركي عمر توغاي يوسيل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على الهجوم الذي شنّه نظام كييف على مركز الضخ التابع لخط أنابيب "السيل التركي"... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الباحث التركي لوكالة "سبوتنيك": "أعلنت أوكرانيا، العام الماضي، أن "السيل التركي" سيكون هدفًا، وكان هذا هو الهجوم المتوقع".بالإضافة إلى ذلك، بيّن الخبير التركي أن "النظام الأوكراني يظهر للدول الأوروبية إلى أي مدى يمكنه الذهاب"، معتبرًا أن "هذا الوضع من شأنه أن يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، المهتمة بأن تشتري أوروبا الغاز الأمريكي بدلاً من الغاز الروسي".وخلص الخبير التركي إلى أن "الهجمات والاستفزازات من هذا النوع موجهة ليس فقط ضد الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا ضد تركيا وأمنها الاستراتيجي وأمن الطاقة".هجوم على سيادة الدولوكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "إن أمن إمدادات الطاقة، هو مسألة سيادة، وبالتالي فإن كل عمل يهدد أمن إمدادات الطاقة لدينا، يجب اعتباره هجومًا على السيادة".وأضاف الوزير: "نتوقع أن يتم ضمان سلامة وفعالية خط الإمداد هذا من قبل الجميع".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم أمس الاثنين، أن نظام كييف حاول يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية، عبر خط أنابيب "السيل التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.وأوضحت الوزارة أنه "خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة"، لافتة إلى أن "المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "السيل التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال".
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث تركي: كييف أعلنت سابقا أن خط أنابيب "السيل التركي" سيكون هدفا لها
12:37 GMT 14.01.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 14.01.2025)
حصري
أكد عالم السياسة التركي عمر توغاي يوسيل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على الهجوم الذي شنّه نظام كييف على مركز الضخ التابع لخط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز، أن أوكرانيا كانت قد أعلنت عزمها مهاجمة خط الغاز التركي سابقا.
وقال الباحث التركي لوكالة "سبوتنيك": "أعلنت أوكرانيا، العام الماضي، أن "السيل التركي" سيكون هدفًا، وكان هذا هو الهجوم المتوقع".
وأشار الخبير التركي إلى أن "روسيا تقوم بتزويد الغاز إلى العديد من الدول الأوروبية عبر خط أنابيب الغاز هذا، من بلغاريا إلى المجر"، مشيرًا إلى أن "هدف أوكرانيا هو وضع حد لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، وقبل كل شيء، تقويض الميزة الاستراتيجية والاقتصادية التي تتمتع بها روسيا، والتي يضمنها خط أنابيب الغاز هذا".
بالإضافة إلى ذلك، بيّن الخبير التركي أن "النظام الأوكراني يظهر للدول الأوروبية إلى أي مدى
يمكنه الذهاب"، معتبرًا أن "هذا الوضع من شأنه أن يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، المهتمة بأن تشتري أوروبا الغاز الأمريكي بدلاً من الغاز الروسي".
وقال الخبير التركي: "من الممكن أن يكون للهجوم على "السيل التركي" تأثيرا سلبيا ليس فقط على روسيا وأوروبا، بل على تركيا والمنطقة ككل، لأنه سيشكل تهديدا لدور تركيا كمركز للغاز. ويمر خط أنابيب الغاز الوحيد الذي يضمن تدفق "الوقود الأزرق" من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا".
وخلص الخبير التركي إلى أن "الهجمات والاستفزازات من هذا النوع موجهة ليس فقط ضد الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا ضد تركيا وأمنها الاستراتيجي وأمن الطاقة".
وكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "إن أمن إمدادات الطاقة، هو مسألة سيادة، وبالتالي فإن كل عمل يهدد أمن إمدادات الطاقة لدينا، يجب اعتباره هجومًا على السيادة".
وشدد سيارتو على أن "إمدادات الغاز إلى المجر وأوروبا الوسطى مستحيلة من دون خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، الذي يعمل بشكل موثوق لسنوات عديدة، ويمتثل كل من الموردين ودول العبور للالتزامات التعاقدية ويتصرفون بشكل موثوق".
وأضاف الوزير: "نتوقع أن يتم ضمان سلامة وفعالية خط الإمداد هذا من قبل الجميع".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم أمس الاثنين، أن نظام كييف حاول يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية
، عبر خط أنابيب "السيل التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.
وجاء في بيان الوزارة: "في 11 يناير (كانون الثاني الجاري)، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام 9 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".
وأوضحت الوزارة
أنه "خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة"، لافتة إلى أن "المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "السيل التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال".