https://sarabic.ae/20250114/باحث-تركي-كييف-أعلنت-سابقا-أن-خط-أنابيب-الغاز-التركي-سيكون-هدفا-لها-1096779963.html

باحث تركي: كييف أعلنت سابقا أن خط أنابيب "السيل التركي" سيكون هدفا لها

باحث تركي: كييف أعلنت سابقا أن خط أنابيب "السيل التركي" سيكون هدفا لها

سبوتنيك عربي

أكد عالم السياسة التركي عمر توغاي يوسيل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على الهجوم الذي شنّه نظام كييف على مركز الضخ التابع لخط أنابيب "السيل التركي"... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T12:37+0000

2025-01-14T12:37+0000

2025-01-14T12:41+0000

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وقال الباحث التركي لوكالة "سبوتنيك": "أعلنت أوكرانيا، العام الماضي، أن "السيل التركي" سيكون هدفًا، وكان هذا هو الهجوم المتوقع".بالإضافة إلى ذلك، بيّن الخبير التركي أن "النظام الأوكراني يظهر للدول الأوروبية إلى أي مدى يمكنه الذهاب"، معتبرًا أن "هذا الوضع من شأنه أن يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، المهتمة بأن تشتري أوروبا الغاز الأمريكي بدلاً من الغاز الروسي".وخلص الخبير التركي إلى أن "الهجمات والاستفزازات من هذا النوع موجهة ليس فقط ضد الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا ضد تركيا وأمنها الاستراتيجي وأمن الطاقة".هجوم على سيادة الدولوكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "إن أمن إمدادات الطاقة، هو مسألة سيادة، وبالتالي فإن كل عمل يهدد أمن إمدادات الطاقة لدينا، يجب اعتباره هجومًا على السيادة".وأضاف الوزير: "نتوقع أن يتم ضمان سلامة وفعالية خط الإمداد هذا من قبل الجميع".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم أمس الاثنين، أن نظام كييف حاول يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية، عبر خط أنابيب "السيل التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.وأوضحت الوزارة أنه "خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة"، لافتة إلى أن "المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "السيل التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال".

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