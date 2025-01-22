https://sarabic.ae/20250122/100-يوم-على-المحك-تعليمات-جديدة-من-ترامب-لإنهاء-أزمة-أوكرانيا-1097032413.html
100 يوم على المحك... تحرك جديد من ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا
100 يوم على المحك... تحرك جديد من ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T10:16+0000
2025-01-22T10:16+0000
2025-01-22T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أكد على أهمية تسريع عملية السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى نيته متابعة المفاوضات شخصيا.التقرير أشار إلى أن كيلوغ، رغم عدم تمتعه بخبرة دبلوماسية، يحظى بثقة ترامب الكاملة بسبب ولائه وخبرته العسكرية.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إنهاء النزاع لن يكون مهمة بسيطة، مضيفا: "يتطلب الأمر عملا دبلوماسيا جادا للوصول إلى نهاية مستدامة للأزمة".كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.ودعا بوتين إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي النقطة التي دأبت روسيا على التأكيد عليها في مواقفها السابقة.وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالح البلاد والشعب الروسي، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر وأساس العملية الخاصة التي تقوم بها روسيا حاليا.
https://sarabic.ae/20250120/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1096973729.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
100 يوم على المحك... تحرك جديد من ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا
10:16 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 22.01.2025)
كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط.
وذكرت
وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أكد على أهمية تسريع عملية السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى نيته متابعة المفاوضات شخصيا.
التقرير أشار إلى أن كيلوغ، رغم عدم تمتعه بخبرة دبلوماسية، يحظى بثقة ترامب الكاملة بسبب ولائه وخبرته العسكرية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إنهاء النزاع لن يكون مهمة بسيطة، مضيفا: "يتطلب الأمر عملا دبلوماسيا جادا للوصول إلى نهاية مستدامة للأزمة".
كما عبّر ترامب
عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.
في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن النزاع الأوكراني، مشددًا على أن هدف التسوية يجب ألا يقتصر على هدنة قصيرة، بل تحقيق سلام مستدام.
ودعا بوتين
إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي النقطة التي دأبت روسيا على التأكيد عليها في مواقفها السابقة.
وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالح البلاد والشعب الروسي، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر وأساس العملية الخاصة التي تقوم بها روسيا حاليا.