https://sarabic.ae/20250122/100-يوم-على-المحك-تعليمات-جديدة-من-ترامب-لإنهاء-أزمة-أوكرانيا-1097032413.html

100 يوم على المحك... تحرك جديد من ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا

100 يوم على المحك... تحرك جديد من ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T10:16+0000

2025-01-22T10:16+0000

2025-01-22T10:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أكد على أهمية تسريع عملية السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى نيته متابعة المفاوضات شخصيا.التقرير أشار إلى أن كيلوغ، رغم عدم تمتعه بخبرة دبلوماسية، يحظى بثقة ترامب الكاملة بسبب ولائه وخبرته العسكرية.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إنهاء النزاع لن يكون مهمة بسيطة، مضيفا: "يتطلب الأمر عملا دبلوماسيا جادا للوصول إلى نهاية مستدامة للأزمة".كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.ودعا بوتين إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي النقطة التي دأبت روسيا على التأكيد عليها في مواقفها السابقة.وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالح البلاد والشعب الروسي، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر وأساس العملية الخاصة التي تقوم بها روسيا حاليا.

https://sarabic.ae/20250120/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1096973729.html

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