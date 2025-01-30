https://sarabic.ae/20250130/خبراء-فرنسيون-يعتبرون-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-أمرا-مستحيلا-1097301990.html

إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل

إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن نشر قوة من قوات حفظ السلام الغربية في أوكرانيا، يعتبر أمرا مستحيلا. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T08:58+0000

2025-01-30T08:58+0000

2025-01-30T08:59+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

أخبار فرنسا

الناتو

الحلف الأطلسي

حلف الأطلسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048509113_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_1e1e444c267f1badc012b1c15c0e0dfe.jpg

وقالت الصحيفة إن "الجنرال الفرنسي نيكولا ريشوكس، القائد السابق للواء المدرع السابع الفرنسي، يعتقد أنه من المستحيل نشر قوة من قوات حفظ السلام الغربية في أوكرانيا، يبلغ عددها 200 ألف شخص".ونقلت صحيفة "إكسبرس" عن ريشوكس، قوله: "من المستحيل تماما العثور على هذا العدد من العسكريين. لا يوجد جيش أوروبي لديه القدرة على نشر هذا العدد من الجنود لفترة طويلة من الزمن".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن زعيمي بريطانيا وفرنسا، يناقشان سرا، نشرا مشتركا لـ"قوات حفظ السلام" في أوكرانيا، بعد انتهاء الصراع.وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "ليس ميالاً بالكامل بعد" إلى المبادرة، في حين يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الترويج لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا، والتي سبق أن نوقشت مع فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا الأمر سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين. وبحسب قوله، فمن السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.وفي يونيو/ حزيران عام 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو ستوقف من خلالها إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وأضاف بوتين أن كييف يجب أن تعلن تخليها عن نواياها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ويجب أن تقوم بنزع السلاح وتتخلى عن النازية، وتقبل أيضا وضع الحياد وعدم الانحياز وعدم التسلح النووي. وأشار الرئيس بوتين، في هذا السياق أيضا، إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.سلوفاكيا تعلن استعدادها لاستضافة مفاوضات بشأن أوكرانياإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250123/الناتو-أوروبا-قد-تضطر-لدفع-ثمن-الإمدادات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1097074335.html

https://sarabic.ae/20250122/زيلينسكي-يدعو-الغرب-مجددا-إلى-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097054923.html

https://sarabic.ae/20250118/كيف-ينظر-البريطانيون-والفرنسيون-إلى-الأوكرانيين-أسير-يكشف-حقيقة-الوضع----1096894862.html

أخبار فرنسا

حلف الأطلسي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , الناتو, الحلف الأطلسي, حلف الأطلسي