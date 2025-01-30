https://sarabic.ae/20250130/خبراء-فرنسيون-يعتبرون-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-أمرا-مستحيلا-1097301990.html
إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل
إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن نشر قوة من قوات حفظ السلام الغربية في أوكرانيا، يعتبر أمرا مستحيلا. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T08:58+0000
2025-01-30T08:58+0000
2025-01-30T08:59+0000
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وقالت الصحيفة إن "الجنرال الفرنسي نيكولا ريشوكس، القائد السابق للواء المدرع السابع الفرنسي، يعتقد أنه من المستحيل نشر قوة من قوات حفظ السلام الغربية في أوكرانيا، يبلغ عددها 200 ألف شخص".ونقلت صحيفة "إكسبرس" عن ريشوكس، قوله: "من المستحيل تماما العثور على هذا العدد من العسكريين. لا يوجد جيش أوروبي لديه القدرة على نشر هذا العدد من الجنود لفترة طويلة من الزمن".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن زعيمي بريطانيا وفرنسا، يناقشان سرا، نشرا مشتركا لـ"قوات حفظ السلام" في أوكرانيا، بعد انتهاء الصراع.وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "ليس ميالاً بالكامل بعد" إلى المبادرة، في حين يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الترويج لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا، والتي سبق أن نوقشت مع فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا الأمر سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين. وبحسب قوله، فمن السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.وفي يونيو/ حزيران عام 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو ستوقف من خلالها إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وأضاف بوتين أن كييف يجب أن تعلن تخليها عن نواياها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ويجب أن تقوم بنزع السلاح وتتخلى عن النازية، وتقبل أيضا وضع الحياد وعدم الانحياز وعدم التسلح النووي. وأشار الرئيس بوتين، في هذا السياق أيضا، إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.سلوفاكيا تعلن استعدادها لاستضافة مفاوضات بشأن أوكرانياإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , الناتو, الحلف الأطلسي, حلف الأطلسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , الناتو, الحلف الأطلسي, حلف الأطلسي
إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل
08:58 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 08:59 GMT 30.01.2025)
كشفت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن نشر قوة من قوات حفظ السلام الغربية في أوكرانيا، يعتبر أمرا مستحيلا.
وقالت الصحيفة إن "الجنرال الفرنسي نيكولا ريشوكس، القائد السابق للواء المدرع السابع الفرنسي، يعتقد أنه من المستحيل نشر قوة من قوات حفظ السلام الغربية في أوكرانيا، يبلغ عددها 200 ألف شخص".
ونقلت صحيفة "إكسبرس" عن ريشوكس، قوله: "من المستحيل تماما العثور على هذا العدد من العسكريين. لا يوجد جيش أوروبي لديه القدرة على نشر هذا العدد من الجنود لفترة طويلة من الزمن".
وبدوره، قال يوان ميشيل، الخبير في معهد الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، للصحيفة، إن "فرنسا لن تكون قادرة حاليا على توفير أكثر من 10 آلاف جندي لمثل هذه القوة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن زعيمي بريطانيا وفرنسا، يناقشان سرا، نشرا مشتركا لـ"قوات حفظ السلام" في أوكرانيا، بعد انتهاء الصراع.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "ليس ميالاً بالكامل بعد" إلى المبادرة، في حين يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الترويج لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا،
والتي سبق أن نوقشت مع فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قد ذكرت في وقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام، التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.
وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا الأمر سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين. وبحسب قوله، فمن السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
وفي يونيو/ حزيران عام 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا
، مؤكدا أن موسكو ستوقف من خلالها إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وأضاف بوتين أن كييف يجب أن تعلن تخليها عن نواياها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي،
ويجب أن تقوم بنزع السلاح وتتخلى عن النازية، وتقبل أيضا وضع الحياد وعدم الانحياز وعدم التسلح النووي. وأشار الرئيس بوتين، في هذا السياق أيضا، إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.