https://sarabic.ae/20250105/سياسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-لا-تستطيع-تحمل-خسارة-أوكرانيا-1096509993.html
سياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
سياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا، لأن ذلك سيكون قراراً سياسياً رهيباً. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T19:46+0000
2025-01-05T19:46+0000
2025-01-05T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:449:2049:1601_1920x0_80_0_0_de950b63bed9a67cd6fb83396a6d9f06.jpg
وقال في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الأحد، إنه "سيكون هذا قرارا سياسيا رهيبا من شأنه أن يضعنا في موقف خاسر أمام روسيا".وأضاف: "لا أعتقد أن إدارة بايدن قد منحتهم نفوذاً. أعتقد أن الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب وإجراء محادثات سلام. نحن جميعاً نؤيد ذلك".وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، ووفقا للمبادرات فإن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
https://sarabic.ae/20250105/وزير-الداخلية-الأمريكي-يشير-إلى-تزايد-التهديد-الإرهابي-في-بلاده-1096508036.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:257:2049:1793_1920x0_80_0_0_233dba4654ac1d43bac1cbcaaf64d695.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا، لأن ذلك سيكون قراراً سياسياً رهيباً.
وقال في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الأحد، إنه "سيكون هذا قرارا سياسيا رهيبا من شأنه أن يضعنا في موقف خاسر أمام روسيا".
وبحسب ماكول، يجب على واشنطن أن تمنح كييف المزيد من النفوذ في المفاوضات المستقبلية مع موسكو، ويجب أن تكون هذه مهمة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وأضاف: "لا أعتقد أن إدارة بايدن قد منحتهم نفوذاً. أعتقد أن الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب وإجراء محادثات سلام. نحن جميعاً نؤيد ذلك".
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، ووفقا للمبادرات فإن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
ووفقا لمبادرات الرئيس الروسي، فإنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".