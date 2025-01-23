الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250123/الناتو-أوروبا-قد-تضطر-لدفع-ثمن-الإمدادات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1097074335.html
الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T12:26+0000
2025-01-23T12:26+0000
الناتو
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c2b630fe80a33aec7d828a22086018f2.png
وقال روته، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "فيما يتعلق بأوكرانيا، نحتاج أيضاً إلى أن تظل الولايات المتحدة منخرطة وأن تفعل ما بوسعها قدر الإمكان لجعل أوكرانيا في موقع قوة في حال إطلاق محادثات السلام".وقال: "نحن كحلف شمال الأطلسي، فإننا ننتج في عام واحد... نفس الكمية من الذخيرة، وهو أمر بالغ الأهمية، التي تنتجها روسيا في ثلاثة أشهر. وهذا غير قابل للاستمرار. ففي غضون أربع أو خمس سنوات لن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا".وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في دافوس بسويسرا.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يزودان كييف بالأسلحة فحسب، بل يدربان أيضاً أفراداً في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، ما لا يساعد في بدء محادثات السلام.أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديوالمجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تريد-تكرار-الصراع-في-أوكرانيا-في-حال-التوصل-إلى-تسوية-1097016320.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_9a5729b4485ff157ab9288cf45eceb32.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

12:26 GMT 23.01.2025
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على توفيرها.
وقال روته، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "فيما يتعلق بأوكرانيا، نحتاج أيضاً إلى أن تظل الولايات المتحدة منخرطة وأن تفعل ما بوسعها قدر الإمكان لجعل أوكرانيا في موقع قوة في حال إطلاق محادثات السلام".

وتابع: "لكن يمكنني أن أقول للأوروبيين، إذا كانت إدارة ترامب الجديدة هذه مستعدة لمواصلة إمداد أوكرانيا من قاعدتها الصناعية الدفاعية، فإن الفاتورة سيتم دفعها من قبل الأوروبيين".

وقال: "نحن كحلف شمال الأطلسي، فإننا ننتج في عام واحد... نفس الكمية من الذخيرة، وهو أمر بالغ الأهمية، التي تنتجها روسيا في ثلاثة أشهر. وهذا غير قابل للاستمرار. ففي غضون أربع أو خمس سنوات لن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، من بين دول أخرى، بحاجة إلى زيادة الإنتاج وزيادة الإنفاق الدفاعي. وأكد أن الصين تنتج في القطاع العسكري أكثر من الولايات المتحدة بخمسة إلى ستة أضعاف.

وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد تكرار الصراع في أوكرانيا في حال التوصل إلى تسوية
21 يناير, 18:55 GMT
وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في دافوس بسويسرا.

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعوق التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يزودان كييف بالأسلحة فحسب، بل يدربان أيضاً أفراداً في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، ما لا يساعد في بدء محادثات السلام.
أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديو
المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала