https://sarabic.ae/20250123/الناتو-أوروبا-قد-تضطر-لدفع-ثمن-الإمدادات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1097074335.html

الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T12:26+0000

2025-01-23T12:26+0000

2025-01-23T12:26+0000

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وقال روته، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "فيما يتعلق بأوكرانيا، نحتاج أيضاً إلى أن تظل الولايات المتحدة منخرطة وأن تفعل ما بوسعها قدر الإمكان لجعل أوكرانيا في موقع قوة في حال إطلاق محادثات السلام".وقال: "نحن كحلف شمال الأطلسي، فإننا ننتج في عام واحد... نفس الكمية من الذخيرة، وهو أمر بالغ الأهمية، التي تنتجها روسيا في ثلاثة أشهر. وهذا غير قابل للاستمرار. ففي غضون أربع أو خمس سنوات لن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا".وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في دافوس بسويسرا.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يزودان كييف بالأسلحة فحسب، بل يدربان أيضاً أفراداً في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، ما لا يساعد في بدء محادثات السلام.أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديوالمجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تريد-تكرار-الصراع-في-أوكرانيا-في-حال-التوصل-إلى-تسوية-1097016320.html

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