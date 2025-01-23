https://sarabic.ae/20250123/الناتو-أوروبا-قد-تضطر-لدفع-ثمن-الإمدادات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1097074335.html
الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T12:26+0000
2025-01-23T12:26+0000
2025-01-23T12:26+0000
الناتو
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c2b630fe80a33aec7d828a22086018f2.png
وقال روته، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "فيما يتعلق بأوكرانيا، نحتاج أيضاً إلى أن تظل الولايات المتحدة منخرطة وأن تفعل ما بوسعها قدر الإمكان لجعل أوكرانيا في موقع قوة في حال إطلاق محادثات السلام".وقال: "نحن كحلف شمال الأطلسي، فإننا ننتج في عام واحد... نفس الكمية من الذخيرة، وهو أمر بالغ الأهمية، التي تنتجها روسيا في ثلاثة أشهر. وهذا غير قابل للاستمرار. ففي غضون أربع أو خمس سنوات لن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا".وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في دافوس بسويسرا.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يزودان كييف بالأسلحة فحسب، بل يدربان أيضاً أفراداً في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، ما لا يساعد في بدء محادثات السلام.أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديوالمجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تريد-تكرار-الصراع-في-أوكرانيا-في-حال-التوصل-إلى-تسوية-1097016320.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_9a5729b4485ff157ab9288cf45eceb32.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على توفيرها.
وقال روته، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "فيما يتعلق بأوكرانيا، نحتاج أيضاً إلى أن تظل الولايات المتحدة منخرطة وأن تفعل ما بوسعها قدر الإمكان لجعل أوكرانيا في موقع قوة في حال إطلاق محادثات السلام".
وتابع: "لكن يمكنني أن أقول للأوروبيين، إذا كانت إدارة ترامب الجديدة هذه مستعدة لمواصلة إمداد أوكرانيا من قاعدتها الصناعية الدفاعية، فإن الفاتورة سيتم دفعها من قبل الأوروبيين".
وقال: "نحن كحلف شمال الأطلسي، فإننا ننتج في عام واحد... نفس الكمية من الذخيرة، وهو أمر بالغ الأهمية، التي تنتجها روسيا في ثلاثة أشهر. وهذا غير قابل للاستمرار. ففي غضون أربع أو خمس سنوات لن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، من بين دول أخرى، بحاجة إلى زيادة الإنتاج وزيادة الإنفاق الدفاعي. وأكد أن الصين تنتج في القطاع العسكري أكثر من الولايات المتحدة بخمسة إلى ستة أضعاف.
وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في دافوس بسويسرا.
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعوق التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يزودان كييف بالأسلحة فحسب، بل يدربان أيضاً أفراداً في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، ما لا يساعد في بدء محادثات السلام.