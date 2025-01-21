المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250121/المجر-أوكرانيا-ليست-مستعدة-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1097018046.html
المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لقبولها في صفوفه. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T20:41+0000
2025-01-21T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
المجر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو: "الاتحاد الأوروبي لا يملك الأموال اللازمة لقبول أوكرانيا، وإننا لا نريد أن ندمر بلدنا".وفي السياق ذاته، قال فيكو، إن قضية عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سوف تفسد أي مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية ويجب تأجيلها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تريد-تكرار-الصراع-في-أوكرانيا-في-حال-التوصل-إلى-تسوية-1097016320.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8564a65c954548d4e7870305cfcf6f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, المجر
أخبار أوكرانيا, روسيا, المجر

المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

20:41 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لقبولها في صفوفه.
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو: "الاتحاد الأوروبي لا يملك الأموال اللازمة لقبول أوكرانيا، وإننا لا نريد أن ندمر بلدنا".

وأوضح أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف إضافية على دول المجتمع، بما في ذلك المجر، وسيسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها للاقتصاد.

وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد تكرار الصراع في أوكرانيا في حال التوصل إلى تسوية
18:55 GMT
وفي السياق ذاته، قال فيكو، إن قضية عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سوف تفسد أي مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية ويجب تأجيلها.

وقال: "أنا متأكد من أن عضوية الناتو، فيما يتعلق بأوكرانيا، هي القضية التي من شأنها أن تدمر تماما أي فكرة عن محادثات السلام. يجب أن تستند محادثات السلام في المقام الأول على حقيقة أن عضوية أوكرانيا في الناتو سوف يتم تأجيلها".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала