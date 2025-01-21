https://sarabic.ae/20250121/المجر-أوكرانيا-ليست-مستعدة-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1097018046.html
المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لقبولها في صفوفه. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T20:41+0000
2025-01-21T20:41+0000
2025-01-21T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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المجر
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وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو: "الاتحاد الأوروبي لا يملك الأموال اللازمة لقبول أوكرانيا، وإننا لا نريد أن ندمر بلدنا".وفي السياق ذاته، قال فيكو، إن قضية عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سوف تفسد أي مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية ويجب تأجيلها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تريد-تكرار-الصراع-في-أوكرانيا-في-حال-التوصل-إلى-تسوية-1097016320.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, المجر
أخبار أوكرانيا, روسيا, المجر
المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لقبولها في صفوفه.
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو: "الاتحاد الأوروبي لا يملك الأموال اللازمة لقبول أوكرانيا، وإننا لا نريد أن ندمر بلدنا".
وأوضح أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف إضافية على دول المجتمع، بما في ذلك المجر، وسيسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، قال فيكو، إن قضية عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سوف تفسد أي مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية ويجب تأجيلها.
وقال: "أنا متأكد من أن عضوية الناتو، فيما يتعلق بأوكرانيا، هي القضية التي من شأنها أن تدمر تماما أي فكرة عن محادثات السلام. يجب أن تستند محادثات السلام في المقام الأول على حقيقة أن عضوية أوكرانيا في الناتو سوف يتم تأجيلها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.