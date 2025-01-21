https://sarabic.ae/20250121/المجر-أوكرانيا-ليست-مستعدة-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1097018046.html

المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لقبولها في صفوفه. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T20:41+0000

2025-01-21T20:41+0000

2025-01-21T20:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

المجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg

وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو: "الاتحاد الأوروبي لا يملك الأموال اللازمة لقبول أوكرانيا، وإننا لا نريد أن ندمر بلدنا".وفي السياق ذاته، قال فيكو، إن قضية عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سوف تفسد أي مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية ويجب تأجيلها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تريد-تكرار-الصراع-في-أوكرانيا-في-حال-التوصل-إلى-تسوية-1097016320.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, المجر