https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تريد-تكرار-الصراع-في-أوكرانيا-في-حال-التوصل-إلى-تسوية-1097016320.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد تكرار الصراع في أوكرانيا في حال التوصل إلى تسوية

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد تكرار الصراع في أوكرانيا في حال التوصل إلى تسوية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترغب في حدوث الصراع في أوكرانيا إذا تم حل الصراع مرة أخرى. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T18:55+0000

2025-01-21T18:55+0000

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وقال روبيو خلال مقابلة ردا على سؤال بخصوص الصراع في أوكرانيا: "ستكون السياسة الرسمية للولايات المتحدة هي أن الحرب يجب أن تنتهي، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك والمساعدة في إنهائها بطريقة مستقرة ومستدامة".وأشار إلى أن موسكو وكييف لديهما أهداف "متطرفة" في الصراع، وبالتالي فإن محادثات السلام ستكون صعبة و"سيتعين على كل جانب التنازل عن شيء ما"، بحسب قوله.وصرح ترامب، في تصريحات صحافية من المكتب البيضاوي: "يجب على الناتو أن يدفع 5 في المئة. نحن في الحرب في أوكرانيا بمبلغ 200 مليار دولار أكثر من الناتو. إنه أمر مضحك لأنه يؤثر عليهم أكثر بكثير"، مؤكدا أنه سيحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.لافروف: روسيا لن تشارك بمحادثات الحد من التسلح مع أمريكا إن استمرت واشنطن بسياستها العدوانيةبوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني

https://sarabic.ae/20250121/ترامب-سوف-أجتمع-مع-بوتين-لكن-لا-أعلم-متى-1096988904.html

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