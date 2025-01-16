https://sarabic.ae/20250116/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1096830965.html

طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T09:22+0000

2025-01-16T09:22+0000

2025-01-16T09:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046991488_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3c97673e197184951197fdf66f7ee7f8.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات الإنتاج ومواقع التجميع والتخزين للطائرات المسيرة ، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152 منطقة".وحسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها واستهدفت تشكيلات 6 ألوية ميكانيكية ولواءين هجوميين تابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كراماتورسك، ومينكوفكا، وتشاسوف يار، وأليكسيفو-دروزكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسريبنوي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" أفراد ومعدات لواء ميكانيكياً، ولواء مشاة، ولواء هجوم جبلي، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، ولواء مشاة بحرية، في مناطق بلدات، مالا توكماشكا، ونوفودانيلوفكا، ولوبكوفوي، وكامينسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، ودارييفكا في مقاطعة خيرسون.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات الأوكرانية في محيط مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مجموعة قوات "المركز" أفراد ومعدات لسبعة ألوية مشاة آلية تابعة للقوات الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية، في مناطق بلدات دزيرجينسك، شيربينوفكا، بتروفكا، فوزدفيجينكا، ليسوفكا، نوفوفاسيلفكا، تاراسوفكا، نوفويليزافيتوفكا، بتروبافلوفكا وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات دفوريشنايا، وزاغورويكوفكا وبوغوسلافكا وزابادنوي في مقاطعة خاركوف ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات مجموعة قوات "الشرق" مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جوي، من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع محلي، في مناطق بلدات، بوغاتير، وكونستانتينوبول، وأليكسييفكا، وفريمييفكا، ونوفوسيولكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيا "إضافة لما سبق، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخ هيمارس، أمريكي الصنع، و95 طائرة دون طيار.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةالأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل

https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-فشل-تدريب-الناتو-لقوات-كييف-ويصفه-بالتقليدي-وغير-الفعال-1096829249.html

https://sarabic.ae/20250116/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-27-طائرة-اوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعات-البلاد-خلال-الليل-1096826825.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري