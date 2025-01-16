طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
09:22 GMT 16.01.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 16.01.2025)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات الإنتاج ومواقع التجميع والتخزين للطائرات المسيرة ، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152 منطقة".
وحسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها واستهدفت تشكيلات 6 ألوية ميكانيكية ولواءين هجوميين تابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كراماتورسك، ومينكوفكا، وتشاسوف يار، وأليكسيفو-دروزكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسريبنوي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 260 عسكريا ودبابة و3 مركبات مدرعة قتالية و5 شاحنات "بيك آب" و7 قطع مدفعية".
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" أفراد ومعدات لواء ميكانيكياً، ولواء مشاة، ولواء هجوم جبلي، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، ولواء مشاة بحرية، في مناطق بلدات، مالا توكماشكا، ونوفودانيلوفكا، ولوبكوفوي، وكامينسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، ودارييفكا في مقاطعة خيرسون.
وأوضحت الوزارة أن "خسائر القوات الأوكرانية، بلغت نحو 85 عسكرياً، و8 سيارات، و3 مدافع ميدان، وكذلك تدمير محطتي حرب إلكترونية، ومستودعي ذخيرة ميدانيين".
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات الأوكرانية في محيط مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف".
وأضاف التقرير أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا وسيارتين".
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مجموعة قوات "المركز" أفراد ومعدات لسبعة ألوية مشاة آلية تابعة للقوات الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية، في مناطق بلدات دزيرجينسك، شيربينوفكا، بتروفكا، فوزدفيجينكا، ليسوفكا، نوفوفاسيلفكا، تاراسوفكا، نوفويليزافيتوفكا، بتروبافلوفكا وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
خسائر العدو بلغت أكثر من 580 عسكريًا و3 دبابات من بينها "ليوبارد" ألمانية الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة من بينها طراز "إم-113" أمريكية الصنع، و5 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات دفوريشنايا، وزاغورويكوفكا وبوغوسلافكا وزابادنوي في مقاطعة خاركوف ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خسائر العدو، بلغت نحو 470 عسكريا ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و18 سيارة و4 مدافع ميدانية كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.
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كما عززت وحدات مجموعة قوات "الشرق" مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جوي، من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع محلي، في مناطق بلدات، بوغاتير، وكونستانتينوبول، وأليكسييفكا، وفريمييفكا، ونوفوسيولكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيا "
خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 240 عسكرياً، ودبابة، وناقلة جند مصفحة "سترايكر" أمريكية الصنع، و9 سيارات و3 مدافع ميدان من بينها مدفع ذاتي الحركة "بانزيرهاوبيتس 2000" عيار 155 ملم، ألماني الصنع.
إضافة لما سبق، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخ هيمارس، أمريكي الصنع، و95 طائرة دون طيار.