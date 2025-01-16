الدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل

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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
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27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
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59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
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59 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250116/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-27-طائرة-اوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعات-البلاد-خلال-الليل-1096826825.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 27 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق المناطق الروسية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T04:27+0000
2025-01-16T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 27 طائرة دون طيار أوكرانية، وتم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وسبع فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة تامبوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، على منشآت حيوية للبنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم استهداف بنجاح البنية التحتية الأرضية لأكبر منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض بمدينة ستري في منطقة لفيف.وقالت الوزارة في بيان لها: "ردًا على الضربات من الأراضي الأوكرانية إلى عمق الأراضي الروسية بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى من صنع الولايات المتحدة وصواريخ ستورم شادو الكروز من صنع بريطانيا، وكذلك محاولة مهاجمة محطة ضغط روسكايا في قرية جاي كودزور (كراسنودار كراي) بهدف تعطيل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب التيار التركي، نفذت القوات المسلحة الروسية، صباح يوم 15 كانون الثاني/يناير من العام الجاري ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على منشآت حيوية للبنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو عام 2023.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250115/المرشح-لمنصب-وزير-الخارجية-الأمريكية-الصراع-في-أوكرانيا-يجب-أن-ينتهي-1096817570.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل

04:27 GMT 16.01.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح
قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 27 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق المناطق الروسية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 27 طائرة دون طيار أوكرانية، وتم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وسبع فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة تامبوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، على منشآت حيوية للبنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم استهداف بنجاح البنية التحتية الأرضية لأكبر منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض بمدينة ستري في منطقة لفيف.
وقالت الوزارة في بيان لها: "ردًا على الضربات من الأراضي الأوكرانية إلى عمق الأراضي الروسية بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى من صنع الولايات المتحدة وصواريخ ستورم شادو الكروز من صنع بريطانيا، وكذلك محاولة مهاجمة محطة ضغط روسكايا في قرية جاي كودزور (كراسنودار كراي) بهدف تعطيل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب التيار التركي، نفذت القوات المسلحة الروسية، صباح يوم 15 كانون الثاني/يناير من العام الجاري ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على منشآت حيوية للبنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي
أمس, 16:50 GMT
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في إقليم كراسنودار وفي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالمسيرات والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو عام 2023.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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