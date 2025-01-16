https://sarabic.ae/20250116/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-27-طائرة-اوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعات-البلاد-خلال-الليل-1096826825.html

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 27 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق المناطق الروسية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T04:27+0000

2025-01-16T04:27+0000

2025-01-16T04:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 27 طائرة دون طيار أوكرانية، وتم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وسبع فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة تامبوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، على منشآت حيوية للبنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم استهداف بنجاح البنية التحتية الأرضية لأكبر منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض بمدينة ستري في منطقة لفيف.وقالت الوزارة في بيان لها: "ردًا على الضربات من الأراضي الأوكرانية إلى عمق الأراضي الروسية بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى من صنع الولايات المتحدة وصواريخ ستورم شادو الكروز من صنع بريطانيا، وكذلك محاولة مهاجمة محطة ضغط روسكايا في قرية جاي كودزور (كراسنودار كراي) بهدف تعطيل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب التيار التركي، نفذت القوات المسلحة الروسية، صباح يوم 15 كانون الثاني/يناير من العام الجاري ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على منشآت حيوية للبنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو عام 2023.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250115/المرشح-لمنصب-وزير-الخارجية-الأمريكية-الصراع-في-أوكرانيا-يجب-أن-ينتهي-1096817570.html

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روسيا, رصد عسكري