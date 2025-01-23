https://sarabic.ae/20250123/أسير-أوكراني-يكشف-خداع-الناتو-في-نقل-متدربين-إلى-بريطانيا-عبر-رحلات-مدنية-فيديو-1097062124.html
أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديو
أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر بيتشكو، الأسير الأوكراني ومفتش هيئة حرس الحدود الأوكرانية، أن الناتو يتنكر في رحلات جوية مدنية لنقل العسكريين الأوكرانيين إلى قواعده للتدريب. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T07:51+0000
2025-01-23T07:51+0000
2025-01-23T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيتشكو: "لقد عبرنا الحدود (مع بولندا). وبعد ساعة كنا بالفعل في مطار رزيسزو، حيث كنا ننتظر الصعود إلى طائرة تابعة للقوات المسلحة البريطانية (متخفية) في هيئة طائرة مدنية. الطيران إلى بريطانيا، بالقرب من لندن".وتابع: "لقد أعطونا ملابس وخوذات ودروعًا وأرسلونا إلى مركز واركوب للتدريب".ووفقًا له، يستخدم مدربو الناتو في قاعدة واركوب وفي لا كورتين، أثناء تدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، أساليب قديمة لا تتناسب مع واقع النزاعات الحديثة، ولا سيما استخدام الطائرات دون طيار. وقال الأسير إن الأوروبيين لا يفهمون كيفية العمل في الظروف الجديدة.وفي وقت سابق، كشف ألكسندر بيتشكو، عن النظرة الدونية التي ينظر بها البريطانيون والفرنسيون إلى المواطنين الأوكرانيين.قال مصدر في قوات الأمن الروسية للوكالة، في وقت سابق، إن ستة من موظفي خدمة الحدود الحكومية الأوكرانية سلموا أنفسهم على الحدود مع مقاطعة بيلغورود عشية عيد الميلاد. ومن بينهم بيتشكو، الذي تلقى تدريبات في القاعدة العسكرية "وارسكاب" في كمبريا، وفي مركز التدريب الرئيسي للقوات البرية الفرنسية "لا كورتين".أسير من حرس الحدود الأوكراني يكشف عن سبب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين لهأسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250118/كيف-ينظر-البريطانيون-والفرنسيون-إلى-الأوكرانيين-أسير-يكشف-حقيقة-الوضع----1096894862.html
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روسيا
أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديو
أكد ألكسندر بيتشكو، الأسير الأوكراني ومفتش هيئة حرس الحدود الأوكرانية، أن الناتو يتنكر في رحلات جوية مدنية لنقل العسكريين الأوكرانيين إلى قواعده للتدريب.
وقال بيتشكو: "لقد عبرنا الحدود (مع بولندا). وبعد ساعة كنا بالفعل في مطار رزيسزو، حيث كنا ننتظر الصعود إلى طائرة تابعة للقوات المسلحة البريطانية (متخفية) في هيئة طائرة مدنية. الطيران إلى بريطانيا، بالقرب من لندن".
وأضاف أنه كان هناك أفراد القوات المسلحة الأوكرانية موجودين في مركز لوجستي للقوات المسلحة البريطانية.
وتابع: "لقد أعطونا ملابس وخوذات ودروعًا وأرسلونا إلى مركز واركوب للتدريب".
ووفقًا له، يستخدم مدربو الناتو في قاعدة واركوب وفي لا كورتين، أثناء تدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، أساليب قديمة لا تتناسب مع واقع النزاعات الحديثة، ولا سيما استخدام الطائرات دون طيار. وقال الأسير إن الأوروبيين لا يفهمون كيفية العمل في الظروف الجديدة.
وفي وقت سابق، كشف ألكسندر بيتشكو، عن النظرة الدونية التي ينظر بها البريطانيون والفرنسيون إلى المواطنين الأوكرانيين.
وقال بيتشكو إن "سكان بريطانيا وفرنسا يعتبرون المواطنين الأوكرانيين أشخاصا أدنى منزلة".
قال مصدر في قوات الأمن الروسية للوكالة، في وقت سابق، إن ستة من موظفي خدمة الحدود الحكومية الأوكرانية سلموا أنفسهم على الحدود مع مقاطعة بيلغورود عشية عيد الميلاد. ومن بينهم بيتشكو، الذي تلقى تدريبات في القاعدة العسكرية "وارسكاب" في كمبريا، وفي مركز التدريب الرئيسي للقوات البرية الفرنسية "لا كورتين".