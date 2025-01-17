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سلوفاكيا تعلن استعدادها لاستضافة مفاوضات بشأن أوكرانيا

سلوفاكيا تعلن استعدادها لاستضافة مفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس البرلمان السلوفاكي، تيبور غاسبار، اليوم الجمعة، عن استعداد سلوفاكيا لتنظيم مفاوضات بشأن أوكرانيا على أراضيها، بمشاركة كبار المسؤولين. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T06:06+0000

2025-01-17T06:06+0000

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وقال غاسبار: "سأعبر عن رأيي بأن المفاوضات على مستوى أدنى يمكن أن تجري في سلوفاكيا، حيث يمكن للجانب الأوكراني وروسيا الاتحادية، وربما الولايات المتحدة، أن يجتمعوا كجزء من المفاوضات التي من شأنها أن تؤدي إلى اعتماد نوع من اتفاق السلام".وبدوره، اقترح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، سلوفاكيا كمنصة للمفاوضات بشأن أوكرانيا على أي مستوى.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح في وقت سابق، أن خيار تجميد الصراع الأوكراني على طول خط الصراع العسكري أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.وفي يونيو/حزيران 2024، طرح بوتين مبادرات لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو من خلالها إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا.وأضاف بوتين أن كييف يجب أن تعلن تخليها عن نواياها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ويجب أن تقوم بنزع السلاح وتتخلى عن النازية، وتقبل أيضا وضع الحياد وعدم الانحياز وعدم امتلاك السلاح النووي. وأشار بوتين في هذا السياق أيضا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.بولندا تطلب من الناتو توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلفمساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب

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