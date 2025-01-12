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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250112/فيكو-سنستخدم-حق-النقض-ضد-مساعدات-الاتحاد-الأوروبي-لكييف-في-حال-عدم-تحقق-شرط-واحد-1096731133.html
فيكو: سنستخدم حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم تحقق شرط واحد
فيكو: سنستخدم حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم تحقق شرط واحد
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أنه سيستخدم حق "النقض" ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف، إذا لم تسفر المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز عبر الأراضي... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T17:08+0000
2025-01-12T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف فيكو عبر قناة "تي إيه 3" : "إذا قرر فلاديمير زيلينسكي، لأسباب سياسية بحتة، إيذاء الاتحاد الأوروبي بأكمله، لأنه يعتقد أن كل شيء مباح له، وإيذاء سلوفاكيا، فأنا أتحدث باسم الحكومة السلوفاكية إذا كان هناك نوع من المساعدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، سأستخدم حق النقض ضده".وذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن سلوفاكيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد أوكرانيا إذا لم يتم حل مشاكل نقل الغاز.كما أضاف فيكو أنه قد توقف سلوفاكيا إمدادات الطوارئ من الكهرباء إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت الوكالة.ونقلت الوكالة عن فيكو، قوله: "يمكننا استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لدينا في الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بأوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250112/مستشار-ترامب-الاستعدادات-جارية-لعقد-لقاء-بين-ترامب-وبوتين-1096727699.html
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فيكو: سنستخدم حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم تحقق شرط واحد

17:08 GMT 12.01.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أنه سيستخدم حق "النقض" ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف، إذا لم تسفر المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية عن شيء.
وأضاف فيكو عبر قناة "تي إيه 3" : "إذا قرر فلاديمير زيلينسكي، لأسباب سياسية بحتة، إيذاء الاتحاد الأوروبي بأكمله، لأنه يعتقد أن كل شيء مباح له، وإيذاء سلوفاكيا، فأنا أتحدث باسم الحكومة السلوفاكية إذا كان هناك نوع من المساعدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، سأستخدم حق النقض ضده".
وأشار إلى أن براتيسلافا ستبدأ إجراءات انتقامية ضد كييف إذا رأت أن المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في غضون 3-4 أسابيع لا تؤدي إلى أي شيء.
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
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15:06 GMT
وذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن سلوفاكيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد أوكرانيا إذا لم يتم حل مشاكل نقل الغاز.
ونقلت وكالة صحفية بريطانية تصريحات فيكو جاء فيها: يمكن أن تشمل الإجراءات وقف المساعدات الإنسانية، وكذلك إنهاء أو تقليل الدعم للاجئين.
كما أضاف فيكو أنه قد توقف سلوفاكيا إمدادات الطوارئ من الكهرباء إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت الوكالة.
ونقلت الوكالة عن فيكو، قوله: "يمكننا استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لدينا في الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بأوكرانيا".
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Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
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