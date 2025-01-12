https://sarabic.ae/20250112/فيكو-سنستخدم-حق-النقض-ضد-مساعدات-الاتحاد-الأوروبي-لكييف-في-حال-عدم-تحقق-شرط-واحد-1096731133.html

فيكو: سنستخدم حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم تحقق شرط واحد

فيكو: سنستخدم حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم تحقق شرط واحد

سبوتنيك عربي

ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أنه سيستخدم حق "النقض" ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف، إذا لم تسفر المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز عبر الأراضي... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T17:08+0000

2025-01-12T17:08+0000

2025-01-12T17:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف فيكو عبر قناة "تي إيه 3" : "إذا قرر فلاديمير زيلينسكي، لأسباب سياسية بحتة، إيذاء الاتحاد الأوروبي بأكمله، لأنه يعتقد أن كل شيء مباح له، وإيذاء سلوفاكيا، فأنا أتحدث باسم الحكومة السلوفاكية إذا كان هناك نوع من المساعدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، سأستخدم حق النقض ضده".وذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن سلوفاكيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد أوكرانيا إذا لم يتم حل مشاكل نقل الغاز.كما أضاف فيكو أنه قد توقف سلوفاكيا إمدادات الطوارئ من الكهرباء إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت الوكالة.ونقلت الوكالة عن فيكو، قوله: "يمكننا استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لدينا في الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بأوكرانيا".

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