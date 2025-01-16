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برلماني سلوفاكي: ليس هناك أي منطق في سياسة زيلينسكي فهو "عبد مأمور"
برلماني سلوفاكي: ليس هناك أي منطق في سياسة زيلينسكي فهو "عبد مأمور"
سبوتنيك عربي
صرح أندريه دانكو، نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيس الحزب الوطني السلوفاكي، أن سياسة فلاديمير زيلينسكي عديمة المنطق، فهو يفعل ما يؤمر به، ويمكنه حتى إصدار حظر... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T06:09+0000
2025-01-16T06:09+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال دانكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا تبحثوا عن المنطق فيما يفعله زيلينسكي، فهو يفعل يوما بعد يوم ما يؤمر به، إنهم قادرون على فعل أي شيء ومستعدون لأي شيء، هناك أشخاص سعداء بالمشاكل، للأسف، ذلك يحمل في طياته أموالا قذرة". وأكد دانكو: "إنه ليس رجلاً حراً، إنه يريد حقاً أن ندخل في صراع مع روسيا".وتابع: "يجب على زيلينسكي أن يفعل ما أُمر به، فهو ليس سياسيًا يفكر بشكل مستقل، عندما أرى أو أشاهد خطاباته، أشعر ببساطة بالخوف على صحته، على أي حال، فإن ما يفعله زيلينسكي لا يساعد أوكرانيا، بل يساعد طرفا آخر".فيكو: سنستخدم حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم تحقق شرط واحد
https://sarabic.ae/20250111/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يصف-زيلينسكي-بـالمتسول-والمبتز-1096694500.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

برلماني سلوفاكي: ليس هناك أي منطق في سياسة زيلينسكي فهو "عبد مأمور"

06:09 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح أندريه دانكو، نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيس الحزب الوطني السلوفاكي، أن سياسة فلاديمير زيلينسكي عديمة المنطق، فهو يفعل ما يؤمر به، ويمكنه حتى إصدار حظر على الطيور من التحليق أثناء عبورها من روسيا إلى سلوفاكيا.
وقال دانكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا تبحثوا عن المنطق فيما يفعله زيلينسكي، فهو يفعل يوما بعد يوم ما يؤمر به، إنهم قادرون على فعل أي شيء ومستعدون لأي شيء، هناك أشخاص سعداء بالمشاكل، للأسف، ذلك يحمل في طياته أموالا قذرة".

وقال دانكو ردا على سؤال حول إمكانية وقف عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا: "لو كان زيلينسكي يستطيع منع الطيور من الطيران من روسيا إلى سلوفاكيا، لكان قد فعل ذلك".

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"
11 يناير, 18:11 GMT
وأكد دانكو: "إنه ليس رجلاً حراً، إنه يريد حقاً أن ندخل في صراع مع روسيا".
وأشار نائب رئيس البرلمان السلوفاكي إلى أنه لا يعتبر زيلينسكي سياسيا حر التفكير.
وتابع: "يجب على زيلينسكي أن يفعل ما أُمر به، فهو ليس سياسيًا يفكر بشكل مستقل، عندما أرى أو أشاهد خطاباته، أشعر ببساطة بالخوف على صحته، على أي حال، فإن ما يفعله زيلينسكي لا يساعد أوكرانيا، بل يساعد طرفا آخر".
فيكو: سنستخدم حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم تحقق شرط واحد
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