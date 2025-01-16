https://sarabic.ae/20250116/برلماني-سلوفاكي-ليس-هناك-أي-منطق-في-سياسة-زيلينسكي-فهو-عبد-مأمور-1096827043.html

برلماني سلوفاكي: ليس هناك أي منطق في سياسة زيلينسكي فهو "عبد مأمور"

برلماني سلوفاكي: ليس هناك أي منطق في سياسة زيلينسكي فهو "عبد مأمور"

سبوتنيك عربي

صرح أندريه دانكو، نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيس الحزب الوطني السلوفاكي، أن سياسة فلاديمير زيلينسكي عديمة المنطق، فهو يفعل ما يؤمر به، ويمكنه حتى إصدار حظر... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T06:09+0000

2025-01-16T06:09+0000

2025-01-16T06:09+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال دانكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا تبحثوا عن المنطق فيما يفعله زيلينسكي، فهو يفعل يوما بعد يوم ما يؤمر به، إنهم قادرون على فعل أي شيء ومستعدون لأي شيء، هناك أشخاص سعداء بالمشاكل، للأسف، ذلك يحمل في طياته أموالا قذرة". وأكد دانكو: "إنه ليس رجلاً حراً، إنه يريد حقاً أن ندخل في صراع مع روسيا".وتابع: "يجب على زيلينسكي أن يفعل ما أُمر به، فهو ليس سياسيًا يفكر بشكل مستقل، عندما أرى أو أشاهد خطاباته، أشعر ببساطة بالخوف على صحته، على أي حال، فإن ما يفعله زيلينسكي لا يساعد أوكرانيا، بل يساعد طرفا آخر".فيكو: سنستخدم حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم تحقق شرط واحد

https://sarabic.ae/20250111/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يصف-زيلينسكي-بـالمتسول-والمبتز-1096694500.html

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