رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"

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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عالم سبوتنيك
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صدى الحياة
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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29 د
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250111/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يصف-زيلينسكي-بـالمتسول-والمبتز-1096694500.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"
رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، خلال اجتماع للجنة الشؤون الأوروبية، فلاديمير زيلينسكي، بأنه متسول ومبتز. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T18:11+0000
2025-01-11T18:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلوفاكيا
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وأضاف فيتسو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يتجول (زيلينسكي) في أنحاء أوروبا، فقط يتسول ويبتز ويطلب المال من الآخرين".ووفقا لفيتسو، فهو لا يريد أن يسير جنبا إلى جنب مع رأس هرم نظام كييف.واتهم فيتسو، في وقت سابق، زيلينسكي أيضا بإيذاء الاتحاد الأوروبي من خلال وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.وفي رأي رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن زيلينسكي يضر عمدا بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية لاحظت أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز الروسي في أراضيها.وأضاف بيليغريني، في حوار تلفزيوني، اليوم السبت: "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".
https://sarabic.ae/20250111/الرئيس-السلوفاكي-لن-نوافق-أبدا-على-إرسال-جيش-بلادنا-كجزء-من-الناتو-إلى-أوكرانيا-1096692584.html
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روسيا, سلوفاكيا
روسيا, سلوفاكيا

رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"

18:11 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
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تابعنا عبر
وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، خلال اجتماع للجنة الشؤون الأوروبية، فلاديمير زيلينسكي، بأنه متسول ومبتز.
وأضاف فيتسو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يتجول (زيلينسكي) في أنحاء أوروبا، فقط يتسول ويبتز ويطلب المال من الآخرين".
ووفقا لفيتسو، فهو لا يريد أن يسير جنبا إلى جنب مع رأس هرم نظام كييف.
واتهم فيتسو، في وقت سابق، زيلينسكي أيضا بإيذاء الاتحاد الأوروبي من خلال وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
الرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس السلوفاكي: لن نوافق أبدا على إرسال جيش بلادنا كجزء من الناتو إلى أوكرانيا
16:46 GMT
وفي رأي رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن زيلينسكي يضر عمدا بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية لاحظت أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز الروسي في أراضيها.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا.

وأضاف بيليغريني، في حوار تلفزيوني، اليوم السبت: "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
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