https://sarabic.ae/20250111/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يصف-زيلينسكي-بـالمتسول-والمبتز-1096694500.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"
رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، خلال اجتماع للجنة الشؤون الأوروبية، فلاديمير زيلينسكي، بأنه متسول ومبتز. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T18:11+0000
2025-01-11T18:11+0000
2025-01-11T18:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلوفاكيا
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وأضاف فيتسو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يتجول (زيلينسكي) في أنحاء أوروبا، فقط يتسول ويبتز ويطلب المال من الآخرين".ووفقا لفيتسو، فهو لا يريد أن يسير جنبا إلى جنب مع رأس هرم نظام كييف.واتهم فيتسو، في وقت سابق، زيلينسكي أيضا بإيذاء الاتحاد الأوروبي من خلال وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.وفي رأي رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن زيلينسكي يضر عمدا بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية لاحظت أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز الروسي في أراضيها.وأضاف بيليغريني، في حوار تلفزيوني، اليوم السبت: "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".
https://sarabic.ae/20250111/الرئيس-السلوفاكي-لن-نوافق-أبدا-على-إرسال-جيش-بلادنا-كجزء-من-الناتو-إلى-أوكرانيا-1096692584.html
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روسيا, سلوفاكيا
رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"
وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، خلال اجتماع للجنة الشؤون الأوروبية، فلاديمير زيلينسكي، بأنه متسول ومبتز.
وأضاف فيتسو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يتجول (زيلينسكي) في أنحاء أوروبا، فقط يتسول ويبتز ويطلب المال من الآخرين".
ووفقا لفيتسو، فهو لا يريد أن يسير جنبا إلى جنب مع رأس هرم نظام كييف.
واتهم فيتسو، في وقت سابق، زيلينسكي أيضا بإيذاء الاتحاد الأوروبي من خلال وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وفي رأي رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن زيلينسكي يضر عمدا بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية لاحظت أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز الروسي في أراضيها.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا.
وأضاف بيليغريني، في حوار تلفزيوني، اليوم السبت: "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".