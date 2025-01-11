https://sarabic.ae/20250111/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يصف-زيلينسكي-بـالمتسول-والمبتز-1096694500.html

رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"

رئيس الوزراء السلوفاكي يصف زيلينسكي بـ"المتسول والمبتز"

سبوتنيك عربي

وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، خلال اجتماع للجنة الشؤون الأوروبية، فلاديمير زيلينسكي، بأنه متسول ومبتز. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T18:11+0000

2025-01-11T18:11+0000

2025-01-11T18:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلوفاكيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:275:2667:1775_1920x0_80_0_0_7a1d52198dab3cb917e11b7451b5af1d.jpg

وأضاف فيتسو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يتجول (زيلينسكي) في أنحاء أوروبا، فقط يتسول ويبتز ويطلب المال من الآخرين".ووفقا لفيتسو، فهو لا يريد أن يسير جنبا إلى جنب مع رأس هرم نظام كييف.واتهم فيتسو، في وقت سابق، زيلينسكي أيضا بإيذاء الاتحاد الأوروبي من خلال وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.وفي رأي رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن زيلينسكي يضر عمدا بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية لاحظت أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز الروسي في أراضيها.وأضاف بيليغريني، في حوار تلفزيوني، اليوم السبت: "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".

https://sarabic.ae/20250111/الرئيس-السلوفاكي-لن-نوافق-أبدا-على-إرسال-جيش-بلادنا-كجزء-من-الناتو-إلى-أوكرانيا-1096692584.html

سلوفاكيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلوفاكيا