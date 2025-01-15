https://sarabic.ae/20250115/بولندا-تطلب-من-الناتو-توجيه-الدعوة-إلى-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الحلف-1096818755.html
بولندا تطلب من الناتو توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
بولندا تطلب من الناتو توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأنه يطلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T17:16+0000
2025-01-15T17:16+0000
2025-01-15T17:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، بصفتي رئيس بولندا، وبصفتي جارًا لأوكرانيا، وبصفتي شخصًا شارك في مساعدة أوكرانيا منذ البداية، أتحدث بشكل لا لبس فيه لصالح قيام دول حلف شمال الأطلسي بإرسال دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".وصرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، في وقت سابق، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا.وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، مؤكدا أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250114/الناتو-يزيد-وجوده-العسكري-في-بحر-البلطيق-بشكل-جذري-1096786487.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بولندا تطلب من الناتو توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
أفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأنه يطلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، بصفتي رئيس بولندا، وبصفتي جارًا لأوكرانيا، وبصفتي شخصًا شارك في مساعدة أوكرانيا منذ البداية، أتحدث بشكل لا لبس فيه لصالح قيام دول حلف شمال الأطلسي بإرسال دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
وتابع: "إنها الخطوة الرسمية الأولى المتعلقة بقبول أوكرانيا في المستقبل في حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا أن هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن لأوكرانيا أن تتوقعه في الوقت الراهن.
وصرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، في وقت سابق، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي
إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، مؤكدا أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.