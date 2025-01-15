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مصدر مصري مطلع يؤكد التوصل إلى اتفاق.. و"حماس": تعاملنا بمسؤولية
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بولندا تطلب من الناتو توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
بولندا تطلب من الناتو توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأنه يطلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، بصفتي رئيس بولندا، وبصفتي جارًا لأوكرانيا، وبصفتي شخصًا شارك في مساعدة أوكرانيا منذ البداية، أتحدث بشكل لا لبس فيه لصالح قيام دول حلف شمال الأطلسي بإرسال دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".وصرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، في وقت سابق، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا.وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، مؤكدا أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250114/الناتو-يزيد-وجوده-العسكري-في-بحر-البلطيق-بشكل-جذري-1096786487.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بولندا تطلب من الناتو توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف

17:16 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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أفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأنه يطلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، بصفتي رئيس بولندا، وبصفتي جارًا لأوكرانيا، وبصفتي شخصًا شارك في مساعدة أوكرانيا منذ البداية، أتحدث بشكل لا لبس فيه لصالح قيام دول حلف شمال الأطلسي بإرسال دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وتابع: "إنها الخطوة الرسمية الأولى المتعلقة بقبول أوكرانيا في المستقبل في حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا أن هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن لأوكرانيا أن تتوقعه في الوقت الراهن.

سفن أسطول بحر البلطيق في البحر في إطار تمارين غرب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
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أمس, 14:47 GMT
وصرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، في وقت سابق، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، مؤكدا أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
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