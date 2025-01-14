https://sarabic.ae/20250114/الناتو-يزيد-وجوده-العسكري-في-بحر-البلطيق-بشكل-جذري-1096786487.html
"الناتو" يزيد وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري
"الناتو" يزيد وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي قرر زيادة وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T14:47+0000
2025-01-14T14:47+0000
2025-01-14T14:47+0000
العالم
روسيا
الناتو
بحر البلطيق
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وقال توسك عقب انتهاء قمة دول حلف شمال الأطلسي المشاطئة لبحر البلطيق: "الوضع الحالي في أوروبا "يفرض علينا" اتخاذ قرارات غير مسبوقة في بعض النواحي، وفي هذه الحالة، نحن نتحدث عن تعزيز الوجود لحلف شمال الأطلسي بشكل جذري في بحر البلطيق".وأوضح أن دول حلف الناتو تريد أن تمنح نفسها الحق في السيطرة على السفن في المياه المحايدة لبحر البلطيق، وليس فقط في المياه الإقليمية.وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أن الحلف سينشر أسطولًا صغيرًا من الطائرات المسيرة البحرية في بحر البلطيق، وذلك في إطار مهمة جديدة لتعزيز الوجود العسكري للناتو بالمنطقة.وفي وقت سابف، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-ترامب-أول-من-اعترف-بأكاذيب-الناتو-بشأن-عدم-توسع-الحلف-1096773839.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الناتو, بحر البلطيق
العالم, روسيا, الناتو, بحر البلطيق
"الناتو" يزيد وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري
صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي قرر زيادة وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري.
وقال توسك عقب انتهاء قمة دول حلف شمال الأطلسي المشاطئة لبحر البلطيق: "الوضع الحالي في أوروبا "يفرض علينا" اتخاذ قرارات غير مسبوقة في بعض النواحي، وفي هذه الحالة، نحن نتحدث عن تعزيز الوجود لحلف شمال الأطلسي بشكل جذري في بحر البلطيق".
وأضاف توسك أن هذا الأمر يتعلق بحماية البنية التحتية تحت الماء وفوق سطح البحر مثل الكابلات البحرية وخطوط أنابيب الغاز.
وأوضح أن دول حلف الناتو تريد أن تمنح نفسها الحق في السيطرة على السفن في المياه المحايدة لبحر البلطيق، وليس فقط في المياه الإقليمية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أن الحلف سينشر أسطولًا صغيرًا من الطائرات المسيرة البحرية في بحر البلطيق، وذلك في إطار مهمة جديدة لتعزيز الوجود العسكري للناتو بالمنطقة.
وقال روته، في تصريحات صحفية من هلسنكي: "اتفقنا اليوم على إطلاق مبادرة لنشر تقنيات جديدة لدعم هذه الجهود، بما في ذلك أسطول صغير من الطائرات المسيرة البحرية".
وفي وقت سابف، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.