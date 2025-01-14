https://sarabic.ae/20250114/الناتو-يزيد-وجوده-العسكري-في-بحر-البلطيق-بشكل-جذري-1096786487.html

"الناتو" يزيد وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري

"الناتو" يزيد وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي قرر زيادة وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T14:47+0000

2025-01-14T14:47+0000

2025-01-14T14:47+0000

العالم

روسيا

الناتو

بحر البلطيق

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وقال توسك عقب انتهاء قمة دول حلف شمال الأطلسي المشاطئة لبحر البلطيق: "الوضع الحالي في أوروبا "يفرض علينا" اتخاذ قرارات غير مسبوقة في بعض النواحي، وفي هذه الحالة، نحن نتحدث عن تعزيز الوجود لحلف شمال الأطلسي بشكل جذري في بحر البلطيق".وأوضح أن دول حلف الناتو تريد أن تمنح نفسها الحق في السيطرة على السفن في المياه المحايدة لبحر البلطيق، وليس فقط في المياه الإقليمية.وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أن الحلف سينشر أسطولًا صغيرًا من الطائرات المسيرة البحرية في بحر البلطيق، وذلك في إطار مهمة جديدة لتعزيز الوجود العسكري للناتو بالمنطقة.وفي وقت سابف، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.

https://sarabic.ae/20250114/لافروف-ترامب-أول-من-اعترف-بأكاذيب-الناتو-بشأن-عدم-توسع-الحلف-1096773839.html

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