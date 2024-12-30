https://sarabic.ae/20241230/المجر-الاتحاد-الأوروبي-يحتاج-إلى-استراتيجية-جديدة-فيما-يتعلق-بأوكرانيا-1096341249.html
المجر: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية جديدة فيما يتعلق بأوكرانيا
المجر: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية جديدة فيما يتعلق بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، يانوش بوكا، بأن الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب قراراته الرديئة في الاستجابة لأكبر أزمة في تاريخه، مؤكدا أنه من أجل... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T16:08+0000
2024-12-30T16:08+0000
2024-12-30T16:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
المجر
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وقال بوكا خلال مقابلة: "لا أريد المراوغة، أوروبا في ورطة، نحن نرى أعراض المرض، وهي تحيط بنا أينما نظرنا، ولكن أين تبحث عن الأسباب؟.وأوضح أنه من أجل التعافي، من الضروري "تقديم بديل حقيقي لاستجابة الاتحاد الأوروبي" على الصراع في أوكرانيا، "بديل يوفر إمكانية السلام ويؤدي إلى بنية أمنية أوروبية جديدة".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن الغرب، الذي لا يدرك الواقع الجديد للصراع في أوكرانيا، مخطئ تمامًا وسيدفع ثمنًا باهظًا لخطئه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
المجر: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية جديدة فيما يتعلق بأوكرانيا
أفاد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، يانوش بوكا، بأن الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب قراراته الرديئة في الاستجابة لأكبر أزمة في تاريخه، مؤكدا أنه من أجل التعافي، هناك حاجة إلى استراتيجية بديلة للصراع في أوكرانيا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء نظام جديد للأمن الأوروبي.
وقال بوكا خلال مقابلة: "لا أريد المراوغة، أوروبا في ورطة، نحن نرى أعراض المرض، وهي تحيط بنا أينما نظرنا، ولكن أين تبحث عن الأسباب؟.
وتابع: "أوروبا في مأزق لأنها تتصارع مع أكبر أزمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وفي السنوات العشر الأخيرة قدمت سلسلة من الإجابات الخاطئة لهذه الأزمة، ولكي تستعيد أوروبا صحتها مرة أخرى، يجب علينا أن نعالج الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أنه من أجل التعافي، من الضروري "تقديم بديل حقيقي لاستجابة الاتحاد الأوروبي" على الصراع في أوكرانيا، "بديل يوفر إمكانية السلام ويؤدي إلى بنية أمنية أوروبية جديدة".
وقال بوكا: "ليس لدي أمل كبير في تجديد مفاجئ لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، سيستمرون في اتخاذ نفس القرارات الخاطئة التي اتخذوها، حتى يدرك السياسيون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كل مكان أن اللعبة ضدهم".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن الغرب، الذي لا يدرك الواقع الجديد للصراع في أوكرانيا، مخطئ تمامًا وسيدفع ثمنًا باهظًا لخطئه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.