https://sarabic.ae/20241230/المجر-الاتحاد-الأوروبي-يحتاج-إلى-استراتيجية-جديدة-فيما-يتعلق-بأوكرانيا-1096341249.html

المجر: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية جديدة فيما يتعلق بأوكرانيا

المجر: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية جديدة فيما يتعلق بأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، يانوش بوكا، بأن الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب قراراته الرديئة في الاستجابة لأكبر أزمة في تاريخه، مؤكدا أنه من أجل... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T16:08+0000

2024-12-30T16:08+0000

2024-12-30T16:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

المجر

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وقال بوكا خلال مقابلة: "لا أريد المراوغة، أوروبا في ورطة، نحن نرى أعراض المرض، وهي تحيط بنا أينما نظرنا، ولكن أين تبحث عن الأسباب؟.وأوضح أنه من أجل التعافي، من الضروري "تقديم بديل حقيقي لاستجابة الاتحاد الأوروبي" على الصراع في أوكرانيا، "بديل يوفر إمكانية السلام ويؤدي إلى بنية أمنية أوروبية جديدة".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن الغرب، الذي لا يدرك الواقع الجديد للصراع في أوكرانيا، مخطئ تمامًا وسيدفع ثمنًا باهظًا لخطئه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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