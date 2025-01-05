https://sarabic.ae/20250105/ضابط-أوكراني-يتعين-على-أوكرانيا-الموافقة-على-مطالب-روسيا-1096487309.html

ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا

ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا

سبوتنيك عربي

أكد قائد سرية اللواء 35 من مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية، الكابتن تاراس، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن كييف ستضطر إلى الموافقة على أي مطالب من... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T08:50+0000

2025-01-05T08:50+0000

2025-01-05T08:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال تاراس: "سأكون صادقًا، الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في البداية (الصراع مع روسيا)... ما الذي يمكننا الاتفاق عليه الآن؟ لا يسعنا إلا أن نهز رؤوسنا ونوافق على على مطالبهم (روسيا)". وأكد أن الجيش الأوكراني غير قادر على صد تقدم الجيش الروسي. الجنود يتحدثون عن انخفاض الروح المعنوية والتعب الشديد.على خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة، وسأم الشركاء من الحاجة إلى تمويل كييف إلى ما لا نهاية، بدأ الغرب والبلاد يتحدثون بشكل متزايد عن ضرورة بدء عملية سلام. وقال زيلينسكي، الذي كان قد حظر الحوار مع روسيا على المستوى التشريعي، إن المفاوضات ممكنة إذا دعمت دول ثالثة أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة كييف بالعودة إلى حدود عام 1991 أصبحت أقل شيوعاً بشكل متزايد.إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضاتالاستخبارات الروسية: أوروبا الشرقية بصدد استقبال موجات جديدة من الأوكرانيين الهاربين من التجنيد

https://sarabic.ae/20250104/صحفي-أيرلندي-جيش-فلاديمير-زيلينسكي-منهك-1096475728.html

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