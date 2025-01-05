https://sarabic.ae/20250105/ضابط-أوكراني-يتعين-على-أوكرانيا-الموافقة-على-مطالب-روسيا-1096487309.html
ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا
ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا
سبوتنيك عربي
أكد قائد سرية اللواء 35 من مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية، الكابتن تاراس، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن كييف ستضطر إلى الموافقة على أي مطالب من... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T08:50+0000
2025-01-05T08:50+0000
2025-01-05T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال تاراس: "سأكون صادقًا، الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في البداية (الصراع مع روسيا)... ما الذي يمكننا الاتفاق عليه الآن؟ لا يسعنا إلا أن نهز رؤوسنا ونوافق على على مطالبهم (روسيا)". وأكد أن الجيش الأوكراني غير قادر على صد تقدم الجيش الروسي. الجنود يتحدثون عن انخفاض الروح المعنوية والتعب الشديد.على خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة، وسأم الشركاء من الحاجة إلى تمويل كييف إلى ما لا نهاية، بدأ الغرب والبلاد يتحدثون بشكل متزايد عن ضرورة بدء عملية سلام. وقال زيلينسكي، الذي كان قد حظر الحوار مع روسيا على المستوى التشريعي، إن المفاوضات ممكنة إذا دعمت دول ثالثة أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة كييف بالعودة إلى حدود عام 1991 أصبحت أقل شيوعاً بشكل متزايد.إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضاتالاستخبارات الروسية: أوروبا الشرقية بصدد استقبال موجات جديدة من الأوكرانيين الهاربين من التجنيد
https://sarabic.ae/20250104/صحفي-أيرلندي-جيش-فلاديمير-زيلينسكي-منهك-1096475728.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا
أكد قائد سرية اللواء 35 من مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية، الكابتن تاراس، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن كييف ستضطر إلى الموافقة على أي مطالب من موسكو.
وقال تاراس: "سأكون صادقًا، الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في البداية (الصراع مع روسيا)... ما الذي يمكننا الاتفاق عليه الآن؟ لا يسعنا إلا أن نهز رؤوسنا ونوافق على على مطالبهم (روسيا)".
ووفقا للضابط، هناك وضع رهيب بين أفراد الجيش الأوكراني. ليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يكفي من الأشخاص المعبأين للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها.
وأكد أن الجيش الأوكراني غير قادر على صد تقدم الجيش الروسي. الجنود يتحدثون عن انخفاض الروح المعنوية والتعب الشديد.
وقال ألكسندر جندي اللواء 35 لصحيفة "واشنطن بوست": "عندما انضممت إلى الجيش لأول مرة، كان الوضع سيئاً ... لكن الوضع الآن بالنسبة للجنود الجدد يبدو سيئاً للغاية لدرجة أنني لا ألوم أولئك الذين فروا من الخدمة".
على خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة، وسأم الشركاء من الحاجة إلى تمويل كييف إلى ما لا نهاية، بدأ الغرب والبلاد يتحدثون بشكل متزايد عن ضرورة بدء عملية سلام. وقال زيلينسكي، الذي كان قد حظر الحوار مع روسيا على المستوى التشريعي، إن المفاوضات ممكنة إذا دعمت دول ثالثة أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة كييف بالعودة إلى حدود عام 1991 أصبحت أقل شيوعاً بشكل متزايد.