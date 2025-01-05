ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250105/ضابط-أوكراني-يتعين-على-أوكرانيا-الموافقة-على-مطالب-روسيا-1096487309.html
ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا
ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا
سبوتنيك عربي
أكد قائد سرية اللواء 35 من مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية، الكابتن تاراس، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن كييف ستضطر إلى الموافقة على أي مطالب من... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T08:50+0000
2025-01-05T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال تاراس: "سأكون صادقًا، الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في البداية (الصراع مع روسيا)... ما الذي يمكننا الاتفاق عليه الآن؟ لا يسعنا إلا أن نهز رؤوسنا ونوافق على على مطالبهم (روسيا)". وأكد أن الجيش الأوكراني غير قادر على صد تقدم الجيش الروسي. الجنود يتحدثون عن انخفاض الروح المعنوية والتعب الشديد.على خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة، وسأم الشركاء من الحاجة إلى تمويل كييف إلى ما لا نهاية، بدأ الغرب والبلاد يتحدثون بشكل متزايد عن ضرورة بدء عملية سلام. وقال زيلينسكي، الذي كان قد حظر الحوار مع روسيا على المستوى التشريعي، إن المفاوضات ممكنة إذا دعمت دول ثالثة أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة كييف بالعودة إلى حدود عام 1991 أصبحت أقل شيوعاً بشكل متزايد.إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضاتالاستخبارات الروسية: أوروبا الشرقية بصدد استقبال موجات جديدة من الأوكرانيين الهاربين من التجنيد
https://sarabic.ae/20250104/صحفي-أيرلندي-جيش-فلاديمير-زيلينسكي-منهك-1096475728.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ضابط أوكراني: يتعين على أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا

08:50 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد قائد سرية اللواء 35 من مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية، الكابتن تاراس، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن كييف ستضطر إلى الموافقة على أي مطالب من موسكو.
وقال تاراس: "سأكون صادقًا، الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في البداية (الصراع مع روسيا)... ما الذي يمكننا الاتفاق عليه الآن؟ لا يسعنا إلا أن نهز رؤوسنا ونوافق على على مطالبهم (روسيا)".

ووفقا للضابط، هناك وضع رهيب بين أفراد الجيش الأوكراني. ليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يكفي من الأشخاص المعبأين للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها.

وأكد أن الجيش الأوكراني غير قادر على صد تقدم الجيش الروسي. الجنود يتحدثون عن انخفاض الروح المعنوية والتعب الشديد.

وقال ألكسندر جندي اللواء 35 لصحيفة "واشنطن بوست": "عندما انضممت إلى الجيش لأول مرة، كان الوضع سيئاً ... لكن الوضع الآن بالنسبة للجنود الجدد يبدو سيئاً للغاية لدرجة أنني لا ألوم أولئك الذين فروا من الخدمة".

جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفي أيرلندي: جيش فلاديمير زيلينسكي منهك
أمس, 13:58 GMT
على خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة، وسأم الشركاء من الحاجة إلى تمويل كييف إلى ما لا نهاية، بدأ الغرب والبلاد يتحدثون بشكل متزايد عن ضرورة بدء عملية سلام. وقال زيلينسكي، الذي كان قد حظر الحوار مع روسيا على المستوى التشريعي، إن المفاوضات ممكنة إذا دعمت دول ثالثة أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة كييف بالعودة إلى حدود عام 1991 أصبحت أقل شيوعاً بشكل متزايد.
إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات
الاستخبارات الروسية: أوروبا الشرقية بصدد استقبال موجات جديدة من الأوكرانيين الهاربين من التجنيد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала