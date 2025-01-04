إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250104/إعلام-بريطاني-رغبة-الغرب-في-تحقيق-النصر-لأوكرانيا-ما-أدت-إلا-إلى-تعزيز-الموقف-الروسي-في-المفاوضات-1096481990.html
إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات
إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن رغبة الغرب في تحقيق نصر بعيد المنال لأوكرانيا، لم تؤد إلا إلى تعزيز موقف روسيا في المفاوضات المحتمل. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T20:04+0000
2025-01-04T20:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg
وأضافت صحيفة "يونهيرد" البريطانية، أن "العقبة الرئيسية هنا هي أن الغرب ذاته، في سعيه الدؤوب لتحقيق النصر المراوغ على خصم أقوى كثيراً، لم يسفر إلا عن تعزيز موقف روسيا من خلال رفض الفرص السابقة للمفاوضات، وسمح زعماء الغرب لروسيا لتعزيز مكاسبها العسكرية".بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي نفسه. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250104/مشاهد-لصواريخ-أوراغان-الروسية-وهي-تستهدف-تجمعات-تابعة-لقوات-كييف-فيديو-1096478981.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66d46c98fb5f82e17dcf418f9a740d74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات

20:04 GMT 04.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة بريطانية، أن رغبة الغرب في تحقيق نصر بعيد المنال لأوكرانيا، لم تؤد إلا إلى تعزيز موقف روسيا في المفاوضات المحتمل.
وأضافت صحيفة "يونهيرد" البريطانية، أن "العقبة الرئيسية هنا هي أن الغرب ذاته، في سعيه الدؤوب لتحقيق النصر المراوغ على خصم أقوى كثيراً، لم يسفر إلا عن تعزيز موقف روسيا من خلال رفض الفرص السابقة للمفاوضات، وسمح زعماء الغرب لروسيا لتعزيز مكاسبها العسكرية".
ويشير كاتب المقال إلى أنه "على الرغم من الوعود الصاخبة خلال الحملة الانتخابية الأمريكية، بإنهاء الصراع "خلال 24 ساعة"، فإن تحقيق ذلك عمليا سيكون صعبا للغاية".
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لصواريخ "أوراغان" الروسية وهي تستهدف تجمعات تابعة لقوات كييف... فيديو
17:02 GMT
ووعد ترامب بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وقد صرح أكثر من مرة أنه يستطيع القيام بذلك في يوم واحد. ومع ذلك، أعربت موسكو عن رأي مفاده أن هذه مشكلة معقدة للغاية بالنسبة لمثل هذا الحل البسيط.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي نفسه. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала