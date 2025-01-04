https://sarabic.ae/20250104/إعلام-بريطاني-رغبة-الغرب-في-تحقيق-النصر-لأوكرانيا-ما-أدت-إلا-إلى-تعزيز-الموقف-الروسي-في-المفاوضات-1096481990.html
إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات
إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن رغبة الغرب في تحقيق نصر بعيد المنال لأوكرانيا، لم تؤد إلا إلى تعزيز موقف روسيا في المفاوضات المحتمل. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T20:04+0000
2025-01-04T20:04+0000
2025-01-04T20:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت صحيفة "يونهيرد" البريطانية، أن "العقبة الرئيسية هنا هي أن الغرب ذاته، في سعيه الدؤوب لتحقيق النصر المراوغ على خصم أقوى كثيراً، لم يسفر إلا عن تعزيز موقف روسيا من خلال رفض الفرص السابقة للمفاوضات، وسمح زعماء الغرب لروسيا لتعزيز مكاسبها العسكرية".بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي نفسه. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250104/مشاهد-لصواريخ-أوراغان-الروسية-وهي-تستهدف-تجمعات-تابعة-لقوات-كييف-فيديو-1096478981.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات
ذكرت صحيفة بريطانية، أن رغبة الغرب في تحقيق نصر بعيد المنال لأوكرانيا، لم تؤد إلا إلى تعزيز موقف روسيا في المفاوضات المحتمل.
وأضافت صحيفة "يونهيرد" البريطانية، أن "العقبة الرئيسية هنا هي أن الغرب ذاته، في سعيه الدؤوب لتحقيق النصر المراوغ على خصم أقوى كثيراً، لم يسفر إلا عن تعزيز موقف روسيا من خلال رفض الفرص السابقة للمفاوضات، وسمح زعماء الغرب لروسيا لتعزيز مكاسبها العسكرية".
ويشير كاتب المقال إلى أنه "على الرغم من الوعود الصاخبة خلال الحملة الانتخابية الأمريكية، بإنهاء الصراع "خلال 24 ساعة"، فإن تحقيق ذلك عمليا سيكون صعبا للغاية".
ووعد ترامب بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وقد صرح أكثر من مرة أنه يستطيع القيام بذلك في يوم واحد. ومع ذلك، أعربت موسكو عن رأي مفاده أن هذه مشكلة معقدة للغاية بالنسبة لمثل هذا الحل البسيط.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي نفسه. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.