https://sarabic.ae/20250104/إعلام-بريطاني-رغبة-الغرب-في-تحقيق-النصر-لأوكرانيا-ما-أدت-إلا-إلى-تعزيز-الموقف-الروسي-في-المفاوضات-1096481990.html

إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات

إعلام بريطاني: رغبة الغرب في تحقيق النصر لأوكرانيا ما أدت إلا إلى تعزيز الموقف الروسي في المفاوضات

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة بريطانية، أن رغبة الغرب في تحقيق نصر بعيد المنال لأوكرانيا، لم تؤد إلا إلى تعزيز موقف روسيا في المفاوضات المحتمل. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T20:04+0000

2025-01-04T20:04+0000

2025-01-04T20:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت صحيفة "يونهيرد" البريطانية، أن "العقبة الرئيسية هنا هي أن الغرب ذاته، في سعيه الدؤوب لتحقيق النصر المراوغ على خصم أقوى كثيراً، لم يسفر إلا عن تعزيز موقف روسيا من خلال رفض الفرص السابقة للمفاوضات، وسمح زعماء الغرب لروسيا لتعزيز مكاسبها العسكرية".بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي نفسه. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.

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