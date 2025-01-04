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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250104/مشاهد-لصواريخ-أوراغان-الروسية-وهي-تستهدف-تجمعات-تابعة-لقوات-كييف-فيديو-1096478981.html
مشاهد لصواريخ "أوراغان" الروسية وهي تستهدف تجمعات تابعة لقوات كييف... فيديو
مشاهد لصواريخ "أوراغان" الروسية وهي تستهدف تجمعات تابعة لقوات كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام وحدات مجموعة "الشرق" الروسية بشن ضربات على نقاط الانتشار المؤقتة وتجمعات القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T17:02+0000
2025-01-04T17:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0f/1087021111_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_9a8891dc2d76a17ad3b24cb918dbb551.jpg
وتبين المشاهد لحظة قيام راجمات الصواريخ "أوراغان" الروسية باستهداف وحدات مجموعة "الشرق" الروسية بشن ضربات على نقاط الانتشار المؤقتة وتجمعات القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة فيليكايا نوفوسيولكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الأولوية الأوكرانية، ودمرت عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك.وأضاف البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران طيران الجيش، والمدفعية، استهدفت تجمعات للقوى البشرية ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغويفو، وزاموست، وليبيديفكا، ولوكينسكايا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، وروسكوي بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغ، ودروجبا، وزورافكا، ومارتشيخينا بودا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
https://sarabic.ae/20250104/موسكو-تعلق-على-اعتراف-واشنطن-بتسليح-نظام-كييف-قبل-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096478391.html
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روسيا
روسيا

مشاهد لصواريخ "أوراغان" الروسية وهي تستهدف تجمعات تابعة لقوات كييف... فيديو

17:02 GMT 04.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام وحدات مجموعة "الشرق" الروسية بشن ضربات على نقاط الانتشار المؤقتة وتجمعات القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة فيليكايا نوفوسيولكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بوساطة راجمة صواريخ "أوراغان".
وتبين المشاهد لحظة قيام راجمات الصواريخ "أوراغان" الروسية باستهداف وحدات مجموعة "الشرق" الروسية بشن ضربات على نقاط الانتشار المؤقتة وتجمعات القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة فيليكايا نوفوسيولكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الأولوية الأوكرانية، ودمرت عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تشكيلات مكونة من آلية ثقيلة، ودبابة، وثلاثة آليات، ولواءين هجوم جوي، ولواء بحري، وأربعة ألوية دفاع إقليمي، ومركز قوات للعمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بونداريفكا، وغونشاروفكا، ودارينو، وزاوليشينكا، وكولماكوف، وكوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميلوفوي، ميرني، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، ستارايا سوروتشينا، سودجا، تشيركاسي بوريشنوي، ويوجني.
وأضاف البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران طيران الجيش، والمدفعية، استهدفت تجمعات للقوى البشرية ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغويفو، وزاموست، وليبيديفكا، ولوكينسكايا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، وروسكوي بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغ، ودروجبا، وزورافكا، ومارتشيخينا بودا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تعلق على اعتراف واشنطن بتسليح نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
16:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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