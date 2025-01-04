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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250104/موسكو-تعلق-على-اعتراف-واشنطن-بتسليح-نظام-كييف-قبل-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096478391.html
موسكو تعلق على اعتراف واشنطن بتسليح نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تعلق على اعتراف واشنطن بتسليح نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اعتراف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة سلحت نظام كييف قبل بداية... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T16:21+0000
2025-01-04T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "روسيا تتحدث عن ذلك منذ سنوات؛ عن ضخ الولايات المتحدة وبريطانيا الأسلحة إلى أوكرانيا، وتدريبات [حلف شمال الأطلسي] الناتو التي لا تنتهي في البحر الأسود والتي تنتهك الحدود الروسية، وعن اقتراب طائرات عسكرية لدول غربية بشكل خطير من طائرات مدنية في المجال الجوي لبلادنا".وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن زودت كييف سرا بالأسلحة في عام 2021، قبل بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.وأوضح بلينكن أنه "قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية، قامت واشنطن بسرية، في سبتمبر/ أيلول ثم ديسمبر/ كانون الأول 2021، بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا، للتأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مثل صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات".
https://sarabic.ae/20250104/بلينكن-يعترف-بأن-أمريكا-بدأت-سرا-في-إمداد-كييف-بالأسلحة-قبل-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096477371.html
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روسيا

موسكو تعلق على اعتراف واشنطن بتسليح نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة

16:21 GMT 04.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اعتراف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة سلحت نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية بوقت طويل، مؤكدة أنه لهذا السبب فإن نزع سلاح أوكرانيا هو أحد أسباب العملية.
وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "روسيا تتحدث عن ذلك منذ سنوات؛ عن ضخ الولايات المتحدة وبريطانيا الأسلحة إلى أوكرانيا، وتدريبات [حلف شمال الأطلسي] الناتو التي لا تنتهي في البحر الأسود والتي تنتهك الحدود الروسية، وعن اقتراب طائرات عسكرية لدول غربية بشكل خطير من طائرات مدنية في المجال الجوي لبلادنا".

وأضافت: "لذا فإن أحد مهام العملية العسكرية الخاصة هو نزع سلاح أوكرانيا وضمان أمن بلادنا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن زودت كييف سرا بالأسلحة في عام 2021، قبل بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن يعترف بأن أمريكا بدأت سرا في إمداد كييف بالأسلحة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة
15:34 GMT
وصرح في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "إذا نظرت إلى مسار الصراع، ولأننا رأينا أنه قادم، فقد تمكنا من التأكد من استعدادنا واستعداد الحلفاء والشركاء، وكذلك من استعداد أوكرانيا".
وأوضح بلينكن أنه "قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية، قامت واشنطن بسرية، في سبتمبر/ أيلول ثم ديسمبر/ كانون الأول 2021، بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا، للتأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مثل صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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