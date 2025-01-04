https://sarabic.ae/20250104/موسكو-تعلق-على-اعتراف-واشنطن-بتسليح-نظام-كييف-قبل-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096478391.html
موسكو تعلق على اعتراف واشنطن بتسليح نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تعلق على اعتراف واشنطن بتسليح نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اعتراف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة سلحت نظام كييف قبل بداية... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T16:21+0000
2025-01-04T16:21+0000
2025-01-04T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "روسيا تتحدث عن ذلك منذ سنوات؛ عن ضخ الولايات المتحدة وبريطانيا الأسلحة إلى أوكرانيا، وتدريبات [حلف شمال الأطلسي] الناتو التي لا تنتهي في البحر الأسود والتي تنتهك الحدود الروسية، وعن اقتراب طائرات عسكرية لدول غربية بشكل خطير من طائرات مدنية في المجال الجوي لبلادنا".وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن زودت كييف سرا بالأسلحة في عام 2021، قبل بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.وأوضح بلينكن أنه "قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية، قامت واشنطن بسرية، في سبتمبر/ أيلول ثم ديسمبر/ كانون الأول 2021، بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا، للتأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مثل صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات".
https://sarabic.ae/20250104/بلينكن-يعترف-بأن-أمريكا-بدأت-سرا-في-إمداد-كييف-بالأسلحة-قبل-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096477371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
موسكو تعلق على اعتراف واشنطن بتسليح نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اعتراف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة سلحت نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية بوقت طويل، مؤكدة أنه لهذا السبب فإن نزع سلاح أوكرانيا هو أحد أسباب العملية.
وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "روسيا تتحدث عن ذلك منذ سنوات؛ عن ضخ الولايات المتحدة وبريطانيا الأسلحة إلى أوكرانيا، وتدريبات [حلف شمال الأطلسي] الناتو التي لا تنتهي في البحر الأسود والتي تنتهك الحدود الروسية، وعن اقتراب طائرات عسكرية لدول غربية بشكل خطير من طائرات مدنية في المجال الجوي لبلادنا".
وأضافت: "لذا فإن أحد مهام العملية العسكرية الخاصة هو نزع سلاح أوكرانيا وضمان أمن بلادنا".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن زودت كييف سرا بالأسلحة في عام 2021، قبل بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.
وصرح في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "إذا نظرت إلى مسار الصراع، ولأننا رأينا أنه قادم، فقد تمكنا من التأكد من استعدادنا واستعداد الحلفاء والشركاء، وكذلك من استعداد أوكرانيا".
وأوضح بلينكن أنه "قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية، قامت واشنطن بسرية، في سبتمبر/ أيلول ثم ديسمبر/ كانون الأول 2021، بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا، للتأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مثل صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات".