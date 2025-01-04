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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250104/بلينكن-يعترف-بأن-أمريكا-بدأت-سرا-في-إمداد-كييف-بالأسلحة-قبل-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096477371.html
بلينكن يعترف بأن أمريكا بدأت سرا في إمداد كييف بالأسلحة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن يعترف بأن أمريكا بدأت سرا في إمداد كييف بالأسلحة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن زودت كييف سرا بالأسلحة في عام 2021، قبل بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T15:34+0000
2025-01-04T15:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وصرح في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "إذا نظرت إلى مسار الصراع، ولأننا رأينا أنه قادم، فقد تمكنا من التأكد من استعدادنا واستعداد الحلفاء والشركاء، وكذلك من استعداد أوكرانيا".وأوضح بلينكن أنه "قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية، قامت واشنطن بسرية، في سبتمبر/ أيلول ثم ديسمبر/ كانون الأول 2021، بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا، للتأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مثل صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات".وتنفذ روسيا عمليتها العسكرية منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على يد نظام كييف".ووفقا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل، وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن الهدف يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها، والتي لخصها الرئيس بوتين في مبادرته لتسوية الصراع الأوكراني عبر التفاوض.
https://sarabic.ae/20250102/مسؤول-أمريكي-سابق-أوكرانيا-لن-تستطيع-استعادة-الأراضي-التي-سيطرت-عليها-روسيا-1096430397.html
https://sarabic.ae/20241226/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-المجلس-الاقتصادي-الأوراسي--في-سانت-بطرسبورغ-فيديو--1096223253.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

بلينكن يعترف بأن أمريكا بدأت سرا في إمداد كييف بالأسلحة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة

15:34 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن زودت كييف سرا بالأسلحة في عام 2021، قبل بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.
وصرح في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "إذا نظرت إلى مسار الصراع، ولأننا رأينا أنه قادم، فقد تمكنا من التأكد من استعدادنا واستعداد الحلفاء والشركاء، وكذلك من استعداد أوكرانيا".
وأوضح بلينكن أنه "قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية، قامت واشنطن بسرية، في سبتمبر/ أيلول ثم ديسمبر/ كانون الأول 2021، بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا، للتأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مثل صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات".
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وتنفذ روسيا عمليتها العسكرية منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على يد نظام كييف".
ووفقا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل، وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن الهدف يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.
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وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها، والتي لخصها الرئيس بوتين في مبادرته لتسوية الصراع الأوكراني عبر التفاوض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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