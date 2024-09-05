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القوات الروسية تحرر زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-تحرير-الدونباس-يعتبر-أولوية-قصوى-بالنسبة-لروسيا-والهجوم-على-كورسك-فاشل-1092411973.html
بوتين: تحرير الدونباس يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لروسيا والهجوم على كورسك فاشل
بوتين: تحرير الدونباس يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لروسيا والهجوم على كورسك فاشل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن تحرير دونباس يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لروسيا. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T08:16+0000
2024-09-05T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي أن القوات المسلحة الروسية وضعها مستقر وبدأت بطرد القوات المعادية الأوكرانية من المناطق الحدودية، لافتا إلى أن الجيش الأوكراتي يتكبد خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.وبشأن كورسك، قال بوتين إن "هدف العدو هو جعل روسيا متوترة ومضطربة وتعمل على نقل القوات من منطقة إلى أخرى ويهدف الأوكراني من خلال الهجوم ايقاف التقدم الروسي على المحاور الرئيسية، خاصة في دونباس، التي يعد تحريرها هدفا أساسيا".وفي وقت سابق، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة. ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدًا أن العدو سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240905/مروحية-روسية-تقضي-على-عسكريين-أوكران-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1092409714.html
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روسيا

بوتين: تحرير الدونباس يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لروسيا والهجوم على كورسك فاشل

08:16 GMT 05.09.2024
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن تحرير دونباس يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لروسيا.
وأكد بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي أن القوات المسلحة الروسية وضعها مستقر وبدأت بطرد القوات المعادية الأوكرانية من المناطق الحدودية، لافتا إلى أن الجيش الأوكراتي يتكبد خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.
وشدد بوتين على أن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في إيقاف التقدم في دونباس.
وبشأن كورسك، قال بوتين إن "هدف العدو هو جعل روسيا متوترة ومضطربة وتعمل على نقل القوات من منطقة إلى أخرى ويهدف الأوكراني من خلال الهجوم ايقاف التقدم الروسي على المحاور الرئيسية، خاصة في دونباس، التي يعد تحريرها هدفا أساسيا".
وفي وقت سابق، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.
وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرات من طراز مي-28 وكا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك
06:18 GMT
ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدًا أن العدو سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار08:14 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT - سبوتنيك عربيكلمة الرئيس بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك06:12 GMT
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