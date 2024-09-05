https://sarabic.ae/20240905/بوتين-تحرير-الدونباس-يعتبر-أولوية-قصوى-بالنسبة-لروسيا-والهجوم-على-كورسك-فاشل-1092411973.html

بوتين: تحرير الدونباس يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لروسيا والهجوم على كورسك فاشل

بوتين: تحرير الدونباس يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لروسيا والهجوم على كورسك فاشل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن تحرير دونباس يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لروسيا. 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T08:16+0000

2024-09-05T08:16+0000

2024-09-05T08:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأكد بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي أن القوات المسلحة الروسية وضعها مستقر وبدأت بطرد القوات المعادية الأوكرانية من المناطق الحدودية، لافتا إلى أن الجيش الأوكراتي يتكبد خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.وبشأن كورسك، قال بوتين إن "هدف العدو هو جعل روسيا متوترة ومضطربة وتعمل على نقل القوات من منطقة إلى أخرى ويهدف الأوكراني من خلال الهجوم ايقاف التقدم الروسي على المحاور الرئيسية، خاصة في دونباس، التي يعد تحريرها هدفا أساسيا".وفي وقت سابق، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة. ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدًا أن العدو سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240905/مروحية-روسية-تقضي-على-عسكريين-أوكران-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1092409714.html

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