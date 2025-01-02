مسؤول أمريكي سابق: أوكرانيا لن تستطيع استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250102/مسؤول-أمريكي-سابق-أوكرانيا-لن-تستطيع-استعادة-الأراضي-التي-سيطرت-عليها-روسيا-1096430397.html
مسؤول أمريكي سابق: أوكرانيا لن تستطيع استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا
مسؤول أمريكي سابق: أوكرانيا لن تستطيع استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الممثل الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا، كيرت فولكر، أن أوكرانيا ستضطر إلى الاعتراف بفقدان السيطرة على المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا،... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T18:54+0000
2025-01-02T18:54+0000
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جاء هذا التصريح خلال مقابلة لفولكر مع صحيفة "ليغا"، وعلّقت الصحفية خلال المقابلة، أنه إذا تم حل النزاع، فسوف تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات إقليمية، وقد لا يعترف المجتمع الدولي ببعض المناطق كجزء من روسيا، لكنه لن يسعى إلى إعادتها إلى سيطرة كييف.وقال فولكر معلّقا على كلام الصحفية: "لسوء الحظ، أعتقد أن كل شيء يتجه نحو هذا بالضبط، وأعتقد أنك سوف ترين عدم الاعتراف، أي (في الغرب) لن يعترف أحد (بالمناطق الجديدة لروسيا الاتحادية)، لكننا سنرى بالتأكيد التزامات أو تفاهمًا على أنه لن يتم إعادتها إلى أوكرانيا بالوسائل العسكرية".وذكّرت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي أعقاب نتائج الاستفتاءات، تم قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات في روسيا الاتحادية.إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحةالأمم المتحدة تدعو لتجنب تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20241206/وزير-الدفاع-الهولندي-يعترف-بأن-أوكرانيا-تخسر-1095534682.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مسؤول أمريكي سابق: أوكرانيا لن تستطيع استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا

18:54 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد الممثل الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا، كيرت فولكر، أن أوكرانيا ستضطر إلى الاعتراف بفقدان السيطرة على المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا، والتخلي عن محاولات استعادتها من خلال العمليات العسكرية.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة لفولكر مع صحيفة "ليغا"، وعلّقت الصحفية خلال المقابلة، أنه إذا تم حل النزاع، فسوف تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات إقليمية، وقد لا يعترف المجتمع الدولي ببعض المناطق كجزء من روسيا، لكنه لن يسعى إلى إعادتها إلى سيطرة كييف.
وقال فولكر معلّقا على كلام الصحفية: "لسوء الحظ، أعتقد أن كل شيء يتجه نحو هذا بالضبط، وأعتقد أنك سوف ترين عدم الاعتراف، أي (في الغرب) لن يعترف أحد (بالمناطق الجديدة لروسيا الاتحادية)، لكننا سنرى بالتأكيد التزامات أو تفاهمًا على أنه لن يتم إعادتها إلى أوكرانيا بالوسائل العسكرية".

يُذكر أنه في مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى في 16 مارس، بعد انقلاب فبراير/ شباط 2014 في كييف، حيث صوّت في الاستفتاء 96.77% من المواطنين في القرم، و95.6% في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة. ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "تم إغلاقها أخيراً".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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6 ديسمبر 2024, 05:27 GMT
وذكّرت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي أعقاب نتائج الاستفتاءات، تم قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات في روسيا الاتحادية.
إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
الأمم المتحدة تدعو لتجنب تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني
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