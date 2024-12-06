https://sarabic.ae/20241206/وزير-الدفاع-الهولندي-يعترف-بأن-أوكرانيا-تخسر-1095534682.html

وزير الدفاع الهولندي يعترف بأن أوكرانيا تخسر

وزير الدفاع الهولندي يعترف بأن أوكرانيا تخسر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، أن أوكرانيا تخسر الحرب وهي في حالة يرثى لها قبل المفاوضات المقترحة مع روسيا. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T05:27+0000

2024-12-06T05:27+0000

2024-12-06T05:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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واعترف بريكلمانز، خلال مناقشة حول ميزانية الدفاع في مجلس النواب الهولندي، بأن "روسيا تتمتع بميزة... ويمكن القول إن أوكرانيا تخسر الحرب".بحسب ما ذكرت صحيفة "تراو" الهولندية، قال بريكلمانز: "نحن نتعامل مع نتائج الانتخابات (في الولايات المتحدة)، والتي تقلب الأمور رأسًا على عقب، لأننا نعلم أن الرئيس الجديد دونالد ترامب قد أدلى بتصريحات حول شعوره تجاه أوكرانيا وكيف سيجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات".وتابع: "الخطر هو أن أوكرانيا سوف تضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة لأنها سوف تضطر إلى التفاوض من موقع الضعف".وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قال زيلينسكي في مقابلة مع "سكاي نيوز"، إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تتضمن رفض كييف عضوية الناتو وتقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا.وفي يوليو/ تموز، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسكو.وأكد أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته. وأشار بوتين أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تشكل تهديدًا لأمن البلاد. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانياإعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحةضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني

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