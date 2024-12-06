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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/وزير-الدفاع-الهولندي-يعترف-بأن-أوكرانيا-تخسر-1095534682.html
وزير الدفاع الهولندي يعترف بأن أوكرانيا تخسر
وزير الدفاع الهولندي يعترف بأن أوكرانيا تخسر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، أن أوكرانيا تخسر الحرب وهي في حالة يرثى لها قبل المفاوضات المقترحة مع روسيا. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T05:27+0000
2024-12-06T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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واعترف بريكلمانز، خلال مناقشة حول ميزانية الدفاع في مجلس النواب الهولندي، بأن "روسيا تتمتع بميزة... ويمكن القول إن أوكرانيا تخسر الحرب".بحسب ما ذكرت صحيفة "تراو" الهولندية، قال بريكلمانز: "نحن نتعامل مع نتائج الانتخابات (في الولايات المتحدة)، والتي تقلب الأمور رأسًا على عقب، لأننا نعلم أن الرئيس الجديد دونالد ترامب قد أدلى بتصريحات حول شعوره تجاه أوكرانيا وكيف سيجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات".وتابع: "الخطر هو أن أوكرانيا سوف تضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة لأنها سوف تضطر إلى التفاوض من موقع الضعف".وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قال زيلينسكي في مقابلة مع "سكاي نيوز"، إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تتضمن رفض كييف عضوية الناتو وتقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا.وفي يوليو/ تموز، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسكو.وأكد أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته. وأشار بوتين أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تشكل تهديدًا لأمن البلاد. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانياإعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحةضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20241205/لافروف-الأوكرانيون-لا-يستطيعون-استخدام-أسلحة-متقدمة-بعيدة-المدى-دون-مشاركة-من-عسكريين-أمريكيين-1095532441.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الهولندي يعترف بأن أوكرانيا تخسر

05:27 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أكد وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، أن أوكرانيا تخسر الحرب وهي في حالة يرثى لها قبل المفاوضات المقترحة مع روسيا.
واعترف بريكلمانز، خلال مناقشة حول ميزانية الدفاع في مجلس النواب الهولندي، بأن "روسيا تتمتع بميزة... ويمكن القول إن أوكرانيا تخسر الحرب".

وبحسب بريكلمانز، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم الوضع في كييف بسبب موقف دونالد ترامب.

بحسب ما ذكرت صحيفة "تراو" الهولندية، قال بريكلمانز: "نحن نتعامل مع نتائج الانتخابات (في الولايات المتحدة)، والتي تقلب الأمور رأسًا على عقب، لأننا نعلم أن الرئيس الجديد دونالد ترامب قد أدلى بتصريحات حول شعوره تجاه أوكرانيا وكيف سيجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

ووفقا لبريكلمانز، فإن مفاوضات السلام الآن ليست مفيدة لكييف، لأن القيادة الأوكرانية ستضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية بسبب موقفها الأضعف.

وتابع: "الخطر هو أن أوكرانيا سوف تضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة لأنها سوف تضطر إلى التفاوض من موقع الضعف".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: الأوكرانيون لا يستطيعون استخدام أسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة من عسكريين أمريكيين
أمس, 22:42 GMT
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قال زيلينسكي في مقابلة مع "سكاي نيوز"، إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تتضمن رفض كييف عضوية الناتو وتقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، هناك الآن ثلاث خطط: من نائب الرئيس المستقبلي جي دي فانس، ومدير المخابرات الوطنية السابق ريتشارد جرينيل، وكيث كيلوج، المرشح لمنصب الممثل الخاص لأوكرانيا.

وفي يوليو/ تموز، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسكو.
وأكد أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته. وأشار بوتين أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تشكل تهديدًا لأمن البلاد. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.
الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
ضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني
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