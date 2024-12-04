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إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن "الناتو" اقترح أن تؤجل أوكرانيا أي مفاوضات سلام مع موسكو حتى تمتلئ كييف بالأسلحة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T08:39+0000
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وحسبما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، ونقلاً عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، مارك روته: "يجب على أوكرانيا تأجيل أي مفاوضات سلام مع روسيا حتى يقدم الحلفاء الغربيون المساعدة العسكرية الكافية".ووفقا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، فإن هذا ضروري لتعزيز موقف كييف في المفاوضات.وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قال زيلينسكي إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في "الناتو".وأكد بوتين أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.وأشار بوتين أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تشكل تهديدًا لأمن البلاد. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء عملية العملية العسكرية الخاصة.الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه
https://sarabic.ae/20241113/الناتو-يوافق-على-مبادرة-لتعزيز-الحدود-مع-روسيا-1094776961.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو

إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة

08:39 GMT 04.12.2024
© Sputnik . Mikhail Markivالعلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . Mikhail Markiv
تابعنا عبر
كشفت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن "الناتو" اقترح أن تؤجل أوكرانيا أي مفاوضات سلام مع موسكو حتى تمتلئ كييف بالأسلحة.
وحسبما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، ونقلاً عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، مارك روته: "يجب على أوكرانيا تأجيل أي مفاوضات سلام مع روسيا حتى يقدم الحلفاء الغربيون المساعدة العسكرية الكافية".
ووفقا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، فإن هذا ضروري لتعزيز موقف كييف في المفاوضات.
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قال زيلينسكي إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في "الناتو".
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
"الناتو" يوافق على مبادرة لتعزيز الحدود مع روسيا
13 نوفمبر, 20:49 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسكو.
وأكد بوتين أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تشكل تهديدًا لأمن البلاد. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء عملية العملية العسكرية الخاصة.
الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني
الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه
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Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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