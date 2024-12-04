https://sarabic.ae/20241204/إعلام-الناتو-طلب-من-أوكرانيا-تأجيل-المفاوضات-مع-روسيا-حتى-حصولها-على-الأسلحة-1095467671.html
إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن "الناتو" اقترح أن تؤجل أوكرانيا أي مفاوضات سلام مع موسكو حتى تمتلئ كييف بالأسلحة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T08:39+0000
2024-12-04T08:39+0000
2024-12-04T08:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/10/1077100268_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323b48df1c18e09be905169931aaef2c.jpg
وحسبما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، ونقلاً عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، مارك روته: "يجب على أوكرانيا تأجيل أي مفاوضات سلام مع روسيا حتى يقدم الحلفاء الغربيون المساعدة العسكرية الكافية".ووفقا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، فإن هذا ضروري لتعزيز موقف كييف في المفاوضات.وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قال زيلينسكي إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في "الناتو".وأكد بوتين أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.وأشار بوتين أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تشكل تهديدًا لأمن البلاد. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء عملية العملية العسكرية الخاصة.الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه
https://sarabic.ae/20241113/الناتو-يوافق-على-مبادرة-لتعزيز-الحدود-مع-روسيا-1094776961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/10/1077100268_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c2dbe28ed4b899c208a079ecc494eee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
كشفت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن "الناتو" اقترح أن تؤجل أوكرانيا أي مفاوضات سلام مع موسكو حتى تمتلئ كييف بالأسلحة.
وحسبما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، ونقلاً عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، مارك روته: "يجب على أوكرانيا تأجيل أي مفاوضات سلام مع روسيا حتى يقدم الحلفاء الغربيون المساعدة العسكرية الكافية".
ووفقا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، فإن هذا ضروري لتعزيز موقف كييف في المفاوضات.
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قال زيلينسكي إنه يمكن أن يوافق
على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في "الناتو".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسكو.
وأكد بوتين أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة
في الناتو تشكل تهديدًا لأمن البلاد. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء عملية العملية العسكرية الخاصة.