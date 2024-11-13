https://sarabic.ae/20241113/الناتو-يوافق-على-مبادرة-لتعزيز-الحدود-مع-روسيا-1094776961.html

"الناتو" يوافق على مبادرة لتعزيز الحدود مع روسيا

"الناتو" يوافق على مبادرة لتعزيز الحدود مع روسيا

سبوتنيك عربي

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، بمبادرة وارسو ودول البلطيق وفنلندا، لتعزيز الحدود مع روسيا. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

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مارك روته

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وقال روته خلال زيارته لبولندا، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك: "لقد ناقشنا للتو تعزيز الحدود مع دول البلطيق وفنلندا، وأنا أرحب بهذه المبادرة".وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البولندي، فإن "الحكومة تعتزم إنشاء بنية تحتية دفاعية شاملة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات "المزعومة" من بيلاروسيا وروسيا".وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، وهذا ليس له أي معنى.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".شولتس يدعو الناتو إلى تزويد كييف بالأسلحة الموعودة بها إعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا

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