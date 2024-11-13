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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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"الناتو" يوافق على مبادرة لتعزيز الحدود مع روسيا
"الناتو" يوافق على مبادرة لتعزيز الحدود مع روسيا
سبوتنيك عربي
رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، بمبادرة وارسو ودول البلطيق وفنلندا، لتعزيز الحدود مع روسيا. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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مارك روته
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وقال روته خلال زيارته لبولندا، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك: "لقد ناقشنا للتو تعزيز الحدود مع دول البلطيق وفنلندا، وأنا أرحب بهذه المبادرة".وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البولندي، فإن "الحكومة تعتزم إنشاء بنية تحتية دفاعية شاملة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات "المزعومة" من بيلاروسيا وروسيا".وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، وهذا ليس له أي معنى.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".شولتس يدعو الناتو إلى تزويد كييف بالأسلحة الموعودة بها إعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241105/لافروف-على-حلف-الناتو-ألا-يخطئ-لأن-روسيا-سترد-بشكل-مناسب-على-أي-عدوان-1094503451.html
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بولندا, الناتو, حلف الأطلسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مارك روته
بولندا, الناتو, حلف الأطلسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مارك روته

"الناتو" يوافق على مبادرة لتعزيز الحدود مع روسيا

20:49 GMT 13.11.2024
© Sputnikما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، بمبادرة وارسو ودول البلطيق وفنلندا، لتعزيز الحدود مع روسيا.
وقال روته خلال زيارته لبولندا، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك: "لقد ناقشنا للتو تعزيز الحدود مع دول البلطيق وفنلندا، وأنا أرحب بهذه المبادرة".
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البولندي، فإن "الحكومة تعتزم إنشاء بنية تحتية دفاعية شاملة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات "المزعومة" من بيلاروسيا وروسيا".
واعتمد مجلس الوزراء البولندي قرارا بشأن إنشاء برنامج الردع والدفاع الوطني "الدرع الشرقي"، والذي تم تخصيص 10 مليارات زلوتي (2.5 مليار دولار أمريكي) له، في الفترة 2024-2028.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
لافروف: على حلف الناتو ألا يخطئ لأن روسيا سترد بشكل مناسب على أي عدوان
5 نوفمبر, 12:18 GMT
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، وهذا ليس له أي معنى.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".
شولتس يدعو الناتو إلى تزويد كييف بالأسلحة الموعودة بها
إعلام: الأمين العام الجديد للناتو يريد من جميع دول الحلف مساعدة أوكرانيا
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