https://sarabic.ae/20241205/الكرملين-روسيا-مستعدة-للترحيب-بجميع-جهود-الوساطة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1095495495.html
الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T06:25+0000
2024-12-05T06:25+0000
2024-12-05T06:25+0000
روسيا
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد للترحيب بجميع جهود الوساطة".وأكد بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا.وقالت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا"، بالإشارة إلى وثيقة كانت بحوزتها، أن وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم بدء الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، أعلنت موقفا رسميا بشأن الضمانات الأمنية المحتملة، جاء فيها أن الضمانة الأمنية الحقيقية الوحيدة لأوكرانيا، فضلاً عن الرادع لمزيد مما سمته "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا ودول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين، حول كيفية تفاعل الكرملين مع هذه التصريحات: "هذا يتناقض تمامًا مع أطروحتنا حول عدم قابلية الأمن للتجزئة، ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى، هذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.ضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20241205/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095495136.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الكرملين
الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد للترحيب بجميع جهود الوساطة".
وأكد بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا.
وقالت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا"، بالإشارة إلى وثيقة كانت بحوزتها، أن وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم بدء الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، أعلنت موقفا رسميا بشأن الضمانات الأمنية المحتملة، جاء فيها أن الضمانة الأمنية الحقيقية الوحيدة لأوكرانيا، فضلاً عن الرادع لمزيد مما سمته "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا ودول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين، حول كيفية تفاعل الكرملين مع هذه التصريحات: "هذا يتناقض تمامًا مع أطروحتنا حول عدم قابلية الأمن للتجزئة، ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى، هذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها".
وأشار بيسكوف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تواصل صب الزيت على النار وتحاول منع تباطؤ الحرب في أوكرانيا.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.