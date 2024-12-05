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https://sarabic.ae/20241205/الكرملين-روسيا-مستعدة-للترحيب-بجميع-جهود-الوساطة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1095495495.html
الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T06:25+0000
2024-12-05T06:25+0000
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد للترحيب بجميع جهود الوساطة".وأكد بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا.وقالت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا"، بالإشارة إلى وثيقة كانت بحوزتها، أن وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم بدء الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، أعلنت موقفا رسميا بشأن الضمانات الأمنية المحتملة، جاء فيها أن الضمانة الأمنية الحقيقية الوحيدة لأوكرانيا، فضلاً عن الرادع لمزيد مما سمته "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا ودول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين، حول كيفية تفاعل الكرملين مع هذه التصريحات: "هذا يتناقض تمامًا مع أطروحتنا حول عدم قابلية الأمن للتجزئة، ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى، هذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.ضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا

06:25 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد للترحيب بجميع جهود الوساطة".
وأكد بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا.
وقالت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا"، بالإشارة إلى وثيقة كانت بحوزتها، أن وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم بدء الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، أعلنت موقفا رسميا بشأن الضمانات الأمنية المحتملة، جاء فيها أن الضمانة الأمنية الحقيقية الوحيدة لأوكرانيا، فضلاً عن الرادع لمزيد مما سمته "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا ودول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
مجموعة تونغوسكا المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:48 GMT
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين، حول كيفية تفاعل الكرملين مع هذه التصريحات: "هذا يتناقض تمامًا مع أطروحتنا حول عدم قابلية الأمن للتجزئة، ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى، هذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها".
وأشار بيسكوف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تواصل صب الزيت على النار وتحاول منع تباطؤ الحرب في أوكرانيا.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني
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قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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