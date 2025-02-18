لافروف: المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250218/لافروف-المشاورات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-ستكون-منتظمة-1097925418.html
لافروف: المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة
لافروف: المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة بعد أن يعيّن الجانبان... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T14:01+0000
2025-02-18T14:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_0:10:2851:1614_1920x0_80_0_0_7cfae69b27ff2eb1ea7a939b04bfffe7.jpg
وقال لافروف عقب محادثاته مع الوفد الأمريكي: "فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، ذكرت الاتفاقية أن الأمريكيين سيعينون ممثليهم، وسنرد بالمثل. وبعد ذلك ستبدأ المشاورات ذات الصلة وستكون منتظمة".وأكد لافروف أن المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في الرياض أظهرت اهتماما كبيرا باستئناف المشاورات حول القضايا الجيوسياسية، وأضاف قائلا:وشكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، القيادة السعودية على إتاحة الفرصة له لعقد لقاء مع ممثلين أمريكيين، وقال عقب المحادثات: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".وعقدت في الرياض محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، حيث مثّل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. وعلى الجانب الأمريكي كان هناك ثلاثة مفاوضين هم: مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. وترأس الاجتماع ممثلو المملكة العربية السعودية.روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"مفاوضات السعودية تنطلق... وخبراء يؤكدون عبر "سبوتنيك": أوروبا تستفيق على كابوس
https://sarabic.ae/20250218/مجلس-الوزراء-السعودي-مباحثات-روسيا-وأمريكا-في-الرياض-تأتي-لتعزيز-الأمن-والسلام-في-العالم-1097921952.html
https://sarabic.ae/20250218/الخارجية-الأمريكية-روسيا-والولايات-المتحدة-اتفقتا-على-تطبيع-عمل-البعثات-الدبلوماسية-1097922310.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_281:0:2816:1901_1920x0_80_0_0_07ac6c873c2109505fc8f5ea542cb00a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف

لافروف: المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة

14:01 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 14:38 GMT 18.02.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة بعد أن يعيّن الجانبان فرق التفاوض.
وقال لافروف عقب محادثاته مع الوفد الأمريكي: "فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، ذكرت الاتفاقية أن الأمريكيين سيعينون ممثليهم، وسنرد بالمثل. وبعد ذلك ستبدأ المشاورات ذات الصلة وستكون منتظمة".
وأكد لافروف أن المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في الرياض أظهرت اهتماما كبيرا باستئناف المشاورات حول القضايا الجيوسياسية، وأضاف قائلا:
"كان هناك اهتمام كبير، نتقاسمه، باستئناف المشاورات حول القضايا الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات المختلفة في أجزاء مختلفة من العالم، حيث للولايات المتحدة وروسيا مصالح".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) يحضرون اجتماعهم في قصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
‌‏مجلس الوزراء السعودي: مباحثات روسيا وأمريكا في الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم
13:10 GMT
وشكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، القيادة السعودية على إتاحة الفرصة له لعقد لقاء مع ممثلين أمريكيين، وقال عقب المحادثات: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".
شخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
الخارجية الأمريكية: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية
13:16 GMT
وعقدت في الرياض محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، حيث مثّل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. وعلى الجانب الأمريكي كان هناك ثلاثة مفاوضين هم: مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. وترأس الاجتماع ممثلو المملكة العربية السعودية.
روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"
مفاوضات السعودية تنطلق... وخبراء يؤكدون عبر "سبوتنيك": أوروبا تستفيق على كابوس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала