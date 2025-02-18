https://sarabic.ae/20250218/لافروف-المشاورات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-ستكون-منتظمة-1097925418.html
لافروف: المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة
لافروف: المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة بعد أن يعيّن الجانبان... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف عقب محادثاته مع الوفد الأمريكي: "فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، ذكرت الاتفاقية أن الأمريكيين سيعينون ممثليهم، وسنرد بالمثل. وبعد ذلك ستبدأ المشاورات ذات الصلة وستكون منتظمة".وأكد لافروف أن المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في الرياض أظهرت اهتماما كبيرا باستئناف المشاورات حول القضايا الجيوسياسية، وأضاف قائلا:وشكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، القيادة السعودية على إتاحة الفرصة له لعقد لقاء مع ممثلين أمريكيين، وقال عقب المحادثات: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".وعقدت في الرياض محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، حيث مثّل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. وعلى الجانب الأمريكي كان هناك ثلاثة مفاوضين هم: مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. وترأس الاجتماع ممثلو المملكة العربية السعودية.روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"مفاوضات السعودية تنطلق... وخبراء يؤكدون عبر "سبوتنيك": أوروبا تستفيق على كابوس
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف
لافروف: المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة
14:01 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 14:38 GMT 18.02.2025)
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة بعد أن يعيّن الجانبان فرق التفاوض.
وقال لافروف عقب محادثاته مع الوفد الأمريكي: "فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، ذكرت الاتفاقية أن الأمريكيين سيعينون ممثليهم، وسنرد بالمثل. وبعد ذلك ستبدأ المشاورات ذات الصلة وستكون منتظمة".
وأكد لافروف أن المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة
في الرياض أظهرت اهتماما كبيرا باستئناف المشاورات حول القضايا الجيوسياسية، وأضاف قائلا:
"كان هناك اهتمام كبير، نتقاسمه، باستئناف المشاورات حول القضايا الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات المختلفة في أجزاء مختلفة من العالم، حيث للولايات المتحدة وروسيا مصالح".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وشكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، القيادة السعودية على إتاحة الفرصة
له لعقد لقاء مع ممثلين أمريكيين، وقال عقب المحادثات: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".
وعقدت في الرياض محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى،
حيث مثّل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. وعلى الجانب الأمريكي كان هناك ثلاثة مفاوضين هم: مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. وترأس الاجتماع ممثلو المملكة العربية السعودية.