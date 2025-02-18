https://sarabic.ae/20250218/الكرملين-المحادثات-الروسية-الأميركية-في-الرياض-بدأت-للتو-ومن-المبكر-جدا-إعطاء-أي-تقييم-حولها---1097905682.html
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض بدأت للتو ومن المبكر جدا إعطاء أي تقييم حولها
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض بدأت للتو ومن المبكر جدا إعطاء أي تقييم حولها
سبوتنيك عربي
أوضح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض،... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين لبدء المحادثات في الرياض: "المحادثات بدأت للتو... كيف يمكن للمرء أن يقيّم شيئا بدأ للتو؟ ما هي النتائج الأولية، وما هي التقارير؟ المحادثات جارية".وأشار بيسكوف إلى إنه "لا يوجد تفاهم حتى الآن بشأن المواعيد المحتملة للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وعلى الجانب الأمريكي يوجد 3 مفاوضين، هم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. ويترأس الطاولة ممثلون عن المملكة العربية السعودية.وفي وقت سابق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، سوف تركز على الاتفاق حول كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.إعلام أمريكي: السعودية ستكون وسيطا في مفاوضات حل الصراع الأوكراني"صانع السلام"... ابن سلمان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
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https://sarabic.ae/20250217/تصويت-هل-تعتقد-أن-مفاوضات-الرياض-ستشكل-نقطة-حاسمة-في-طي-صفحة-النزاع-الأوكراني؟-1097870660.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض بدأت للتو ومن المبكر جدا إعطاء أي تقييم حولها
09:20 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 18.02.2025)
أوضح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض، بدأت للتو، ومن السابق لأوانه إعطاء تقييم حولها.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين لبدء المحادثات في الرياض: "المحادثات بدأت للتو... كيف يمكن للمرء أن يقيّم شيئا بدأ للتو؟ ما هي النتائج الأولية، وما هي التقارير؟ المحادثات جارية".
وأشار بيسكوف إلى إنه "لا يوجد تفاهم حتى الآن بشأن المواعيد المحتملة للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وانطلقت في الرياض، اليوم الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. ويمثل روسيا، على طاولة المفاوضات، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وعلى الجانب الأمريكي يوجد 3 مفاوضين
، هم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. ويترأس الطاولة ممثلون عن المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، سوف تركز على الاتفاق حول كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.