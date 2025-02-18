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الجيش الروسي يحرر بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض بدأت للتو ومن المبكر جدا إعطاء أي تقييم حولها
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض بدأت للتو ومن المبكر جدا إعطاء أي تقييم حولها
سبوتنيك عربي
أوضح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض،... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T09:20+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين لبدء المحادثات في الرياض: "المحادثات بدأت للتو... كيف يمكن للمرء أن يقيّم شيئا بدأ للتو؟ ما هي النتائج الأولية، وما هي التقارير؟ المحادثات جارية".وأشار بيسكوف إلى إنه "لا يوجد تفاهم حتى الآن بشأن المواعيد المحتملة للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وعلى الجانب الأمريكي يوجد 3 مفاوضين، هم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. ويترأس الطاولة ممثلون عن المملكة العربية السعودية.وفي وقت سابق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، سوف تركز على الاتفاق حول كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.إعلام أمريكي: السعودية ستكون وسيطا في مفاوضات حل الصراع الأوكراني"صانع السلام"... ابن سلمان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
https://sarabic.ae/20250217/الكرملين-يكشف-عن-سبب-اختيار-السعودية-للمفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-1097865085.html
https://sarabic.ae/20250217/تصويت-هل-تعتقد-أن-مفاوضات-الرياض-ستشكل-نقطة-حاسمة-في-طي-صفحة-النزاع-الأوكراني؟-1097870660.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض بدأت للتو ومن المبكر جدا إعطاء أي تقييم حولها

09:20 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 18.02.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أوضح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض، بدأت للتو، ومن السابق لأوانه إعطاء تقييم حولها.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين لبدء المحادثات في الرياض: "المحادثات بدأت للتو... كيف يمكن للمرء أن يقيّم شيئا بدأ للتو؟ ما هي النتائج الأولية، وما هي التقارير؟ المحادثات جارية".
وأشار بيسكوف إلى إنه "لا يوجد تفاهم حتى الآن بشأن المواعيد المحتملة للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكا
أمس, 11:42 GMT

وانطلقت في الرياض، اليوم الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. ويمثل روسيا، على طاولة المفاوضات، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
أمس, 13:20 GMT
وعلى الجانب الأمريكي يوجد 3 مفاوضين، هم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. ويترأس الطاولة ممثلون عن المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، سوف تركز على الاتفاق حول كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
إعلام أمريكي: السعودية ستكون وسيطا في مفاوضات حل الصراع الأوكراني
"صانع السلام"... ابن سلمان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
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