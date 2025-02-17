https://sarabic.ae/20250217/الكرملين-يكشف-عن-سبب-اختيار-السعودية-للمفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-1097865085.html
الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكا
الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن ذلك كان قرارا مشتركً بين... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T11:42+0000
2025-02-17T11:42+0000
2025-02-17T11:42+0000
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وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين أمريكا وروسيا: "لقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السعودية عندما تحدثا عن مكان محتمل لقمة محتملة، وهذا المكان يناسب بشكل عام الجانب الأمريكي والجانب الروسي، وهذا قرار مشترك".وقال للصحفيين: "اليوم، وبناء على تعليمات الرئيس بوتين، يتوجه وزير الخارجية لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، إلى الرياض".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بـ"السعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني، خلال مدة 100 يوم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد أجريا محادثة هاتفية، يوم الأربعاء الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.ترامب يرد على كلام زيلينسكي بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الناتوترامب: روسيا قوية هزمت هتلر ونابليون.. وسألتقي بوتين قريبا جدا.. فيديو
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https://sarabic.ae/20250217/إعلام-أمريكي-السعودية-ستكون-وسيطا-في-مفاوضات-حل-الصراع-الأوكراني-1097854544.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية
الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكا
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن ذلك كان قرارا مشتركً بين البلدين.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين أمريكا وروسيا: "لقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السعودية عندما تحدثا عن مكان محتمل لقمة محتملة، وهذا المكان يناسب بشكل عام الجانب الأمريكي والجانب الروسي، وهذا قرار مشترك".
وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال للصحفيين: "اليوم، وبناء على تعليمات الرئيس بوتين، يتوجه وزير الخارجية لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، إلى الرياض".
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن أن السعوديين يلعبون دورا رئيسيا في المفاوضات، وأن السعودية كانت جزءا مهما من السياسة الخارجية الأمريكية في ظل رئاسته.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بـ"السعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني، خلال مدة 100 يوم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد أجريا محادثة هاتفية، يوم الأربعاء الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.