https://sarabic.ae/20250216/وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-الرياض-لإجراء-مفاوضات-مع-الجانب-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1097840529.html
وفد أمريكي يتوجه إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن أوكرانيا
وفد أمريكي يتوجه إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا يتوجه إلى السعودية، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، معربا عن أمله في... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T16:56+0000
2025-02-16T16:56+0000
2025-02-16T16:56+0000
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وقال ويتكوف خلال مقابلة: "سأتوجه إلى هناك (الرياض) اليوم برفقة مستشار الأمن القومي، وسنعقد اجتماعات بتوجيهات من الرئيس (دونالد ترامب)، ونأمل أن نحقق تقدمًا جيدًا في سياق روسيا وأوكرانيا".وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع "تنازلات إقليمية" من أوكرانيا، أن النقاش في البداية سيكون حول "بناء الثقة" مع روسيا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ماركو روبيو، أجريا مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأميركي، اتفقا خلالها على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250214/جي-دي-فانس-في-اجتماع-مع-زيلينسكي-هدف-الولايات-المتحدة-هو-تحقيق-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1097789877.html
https://sarabic.ae/20250215/وزير-الخارجية-الروسي-يجير-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-الأمريكي--1097814269.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وفد أمريكي يتوجه إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن أوكرانيا
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا يتوجه إلى السعودية، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم جيد.
وقال ويتكوف خلال مقابلة: "سأتوجه إلى هناك (الرياض) اليوم برفقة مستشار الأمن القومي، وسنعقد اجتماعات بتوجيهات من الرئيس (دونالد ترامب)، ونأمل أن نحقق تقدمًا جيدًا في سياق روسيا وأوكرانيا".
وأوضح أنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن أوكرانيا ليست طرفًا في المفاوضات، على الرغم من عدم وجود ممثلين عن كييف في السعودية، قائلا: "أعتقد أن أوكرانيا جزء من المفاوضات".
وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع "تنازلات إقليمية" من أوكرانيا، أن النقاش في البداية سيكون حول "بناء الثقة" مع روسيا.
قال ويتكوف: "هذه تفاصيل، ولا أنكر أهمية التفاصيل. لكن البداية هنا هي بناء الثقة حتى يفهم الجميع أن الحرب يجب أن تنتهي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ماركو روبيو، أجريا مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأميركي، اتفقا خلالها على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية
في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.