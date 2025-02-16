https://sarabic.ae/20250216/وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-الرياض-لإجراء-مفاوضات-مع-الجانب-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1097840529.html

وفد أمريكي يتوجه إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن أوكرانيا

وفد أمريكي يتوجه إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا يتوجه إلى السعودية، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، معربا عن أمله في... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T16:56+0000

2025-02-16T16:56+0000

2025-02-16T16:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال ويتكوف خلال مقابلة: "سأتوجه إلى هناك (الرياض) اليوم برفقة مستشار الأمن القومي، وسنعقد اجتماعات بتوجيهات من الرئيس (دونالد ترامب)، ونأمل أن نحقق تقدمًا جيدًا في سياق روسيا وأوكرانيا".وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع "تنازلات إقليمية" من أوكرانيا، أن النقاش في البداية سيكون حول "بناء الثقة" مع روسيا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ماركو روبيو، أجريا مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأميركي، اتفقا خلالها على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.

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