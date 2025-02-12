https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يرسم-سياسته-تجاه-أوكرانيا-الفترة-المقبلة-ويؤكد-وقف-إطلاق-النار-قريب-1097732208.html

ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا الفترة المقبلة.. ويؤكد: وقف إطلاق النار قريب

ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا الفترة المقبلة.. ويؤكد: وقف إطلاق النار قريب

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا ممكن في المستقبل "غير البعيد". 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T22:57+0000

2025-02-12T22:57+0000

2025-02-12T23:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ترامب

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترمب أمس الأربعاء، معلقا على خطته لحل الصراع في أوكرانيا، "أعتقد أننا ربما ننتهي في مرحلة ما إلى وقف إطلاق النار في المستقبل غير البعيد".في الوقت نفسه، قال ترامب موجهًا كلامه لزيلينسكي، "لكن نعم، في بعض الأحيان يتعين عليك إجراء انتخابات أيضًا".وعندما سُئل عما إذا كان يستبعد زيلينسكي من الجهود الرامية إلى حل الوضع في أوكرانيا، رد الرئيس الأمريكي بالنفي.يأتي ذلك عقب إعلان ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20250212/في-السعودية-ترامب-يعتزم-التواصل-مع-بوتين-بشكل-متكرر-1097731940.html

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ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم