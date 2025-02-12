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في السعودية.. ترامب يعتزم التواصل مع بوتين بشكل متكرر
في السعودية.. ترامب يعتزم التواصل مع بوتين بشكل متكرر
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
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ترامب
فلاديمير بوتين
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، "سأتعامل مع الرئيس بوتين هاتفيا"، مؤكدا أنه يتوقع لقاء نظيره الروسي.وأضاف ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية مع بوتين الأربعاء استمرت أكثر من ساعة.وأكد أن القمة الأمريكية الروسية الأولى ستعقد في السعودية.وأضاف أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا".يأتي ذلك عقب إعلان ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-حان-الوقت-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1097724698.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار أوكرانيا, السعودية
ترامب, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار أوكرانيا, السعودية

في السعودية.. ترامب يعتزم التواصل مع بوتين بشكل متكرر

22:27 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 22:28 GMT 12.02.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر.
واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، "سأتعامل مع الرئيس بوتين هاتفيا"، مؤكدا أنه يتوقع لقاء نظيره الروسي.
وأضاف ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية مع بوتين الأربعاء استمرت أكثر من ساعة.

وقال "من المحتمل أن نعقد اجتماعا أوليا ثم نرى ما يمكننا فعله بشأن اجتماع ثان".

وأكد أن القمة الأمريكية الروسية الأولى ستعقد في السعودية.
وأضاف أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إنه "من غير المرجح أن تعود أوكرانيا إلى حدود ما قبل 2014 ". موضحًا أنه يتوقع "وقفا لإطلاق النار" في أوكرانيا "في مستقبل غير بعيد"

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا".
يأتي ذلك عقب إعلان ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
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وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
وتابع "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية [في أوكرانيا] بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية".
وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
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