https://sarabic.ae/20250212/في-السعودية-ترامب-يعتزم-التواصل-مع-بوتين-بشكل-متكرر-1097731940.html

في السعودية.. ترامب يعتزم التواصل مع بوتين بشكل متكرر

في السعودية.. ترامب يعتزم التواصل مع بوتين بشكل متكرر

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T22:27+0000

2025-02-12T22:27+0000

2025-02-12T22:28+0000

ترامب

فلاديمير بوتين

العالم

أخبار أوكرانيا

السعودية

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واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، "سأتعامل مع الرئيس بوتين هاتفيا"، مؤكدا أنه يتوقع لقاء نظيره الروسي.وأضاف ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية مع بوتين الأربعاء استمرت أكثر من ساعة.وأكد أن القمة الأمريكية الروسية الأولى ستعقد في السعودية.وأضاف أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا".يأتي ذلك عقب إعلان ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20250212/ترامب-حان-الوقت-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1097724698.html

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ترامب, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار أوكرانيا, السعودية