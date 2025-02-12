https://sarabic.ae/20250212/ترامب-حان-الوقت-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1097724698.html
ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تحدثت للتو مع فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام"، بحسب قوله.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.وتابع: "تمت مناقشة موضوع التسوية في أوكراني، وتحدث دونالد ترامب لصالح إنهاء الأعمال العدائية بسرعة وإيجاد حل سلمي للمشكلة، ومن جانبه، أشار فلاديمير بوتن إلى ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، واتفق مع دونالد ترامب على أن التسوية طويلة الأمد يمكن التوصل إليها من خلال المفاوضات السلمية".الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانياسياسي روسي: محادثة بوتين وترامب كسرت الحصار الغربي ضد روسيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تحدثت للتو مع فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام"، بحسب قوله.
وأضاف: "ناقشنا عدة أمور تتعلق بالحرب، لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة التي تسببت في موت ودمار هائلين وغير ضروريين على الإطلاق".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.
وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وتابع: "تمت مناقشة موضوع التسوية في أوكراني، وتحدث دونالد ترامب لصالح إنهاء الأعمال العدائية بسرعة وإيجاد حل سلمي للمشكلة، ومن جانبه، أشار فلاديمير بوتن إلى ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، واتفق مع دونالد ترامب على أن التسوية طويلة الأمد يمكن التوصل إليها من خلال المفاوضات السلمية".