https://sarabic.ae/20250212/سياسي-روسي-محادثة-بوتين-وترامب-كسرت-الحصار-الغربي-ضد-روسيا--1097724492.html
سياسي روسي: محادثة بوتين وترامب كسرت الحصار الغربي ضد روسيا
سياسي روسي: محادثة بوتين وترامب كسرت الحصار الغربي ضد روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، ليونيد سلوتسكي، أن المحادثة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T18:45+0000
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وقال سلوتسكي، للصحفيين: "المحادثة الهاتفية بين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض كسرت الحصار الغربي ضد روسيا وأطلقت شرارة ذوبان الجليد في الاتصالات الرسمية الروسية الأمريكية".وأضاف سلوتسكي: "إن الأمن العالمي والسلام على هذا الكوكب يعتمدان على عودة العلاقات بين القوتين النوويتين الرائدتين في العالم إلى مسار بناء وعملي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.وتابع: "تمت مناقشة موضوع التسوية في أوكراني، وتحدث دونالد ترامب لصالح إنهاء الأعمال العدائية بسرعة وإيجاد حل سلمي للمشكلة، ومن جانبه، أشار فلاديمير بوتن إلى ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، واتفق مع دونالد ترامب على أن التسوية طويلة الأمد يمكن التوصل إليها من خلال المفاوضات السلمية".
https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-بوتين-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1097722029.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سياسي روسي: محادثة بوتين وترامب كسرت الحصار الغربي ضد روسيا
18:45 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 18:54 GMT 12.02.2025)
ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، ليونيد سلوتسكي، أن المحادثة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كسرت الحصار الغربي ضد روسيا وأطلقت شرارة ذوبان الجليد في الاتصالات الرسمية الروسية الأمريكية.
وقال سلوتسكي، للصحفيين: "المحادثة الهاتفية بين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض كسرت الحصار الغربي ضد روسيا وأطلقت شرارة ذوبان الجليد في الاتصالات الرسمية الروسية الأمريكية".
وأشار سلوتسكي إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحولات جوهرية جدية في الحوار بين موسكو وواشنطن، لكن الطريق لكسر الجمود ورفع مسار العلاقات الثنائية من أدنى المستويات تم تحديده بوضوح من قبل رئيسي الدولتين.
وأضاف سلوتسكي: "إن الأمن العالمي والسلام على هذا الكوكب يعتمدان على عودة العلاقات بين القوتين النوويتين الرائدتين في العالم إلى مسار بناء وعملي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.
وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وتابع: "تمت مناقشة موضوع التسوية في أوكراني، وتحدث دونالد ترامب لصالح إنهاء الأعمال العدائية بسرعة وإيجاد حل سلمي للمشكلة، ومن جانبه، أشار فلاديمير بوتن إلى ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، واتفق مع دونالد ترامب على أن التسوية طويلة الأمد يمكن التوصل إليها من خلال المفاوضات السلمية".