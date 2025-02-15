https://sarabic.ae/20250215/وزير-الخارجية-الروسي-يجير-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-الأمريكي--1097814269.html
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطن
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو، أجريا مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأميركي، اتفقا خلالها على... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T19:16+0000
2025-02-15T19:16+0000
2025-02-15T19:42+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه "في 15 شباط/فبراير، وبمبادرة من الجانب الأميركي، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو".وأضافت، أنه "تطويرًا للمحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب، في 12 شباط/فبراير، اتفق وزيرا الخارجية على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات الروسية الأميركية، بهدف إزالة الحواجز الأحادية الجانب الموروثة من الإدارة الأميركية السابقة، أمام التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المتبادل المنفعة".وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250215/إعلام-أمريكي-قمة-محتملة-بين-ترامب-وبوتين-نهاية-الشهر-الجاري-في-السعودية-1097812228.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطن
19:16 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 19:42 GMT 15.02.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو، أجريا مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأميركي، اتفقا خلالها على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه "في 15 شباط/فبراير، وبمبادرة من الجانب الأميركي، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو".
وأضافت، أنه "تطويرًا للمحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب، في 12 شباط/فبراير، اتفق وزيرا الخارجية على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات الروسية الأميركية، بهدف إزالة الحواجز الأحادية الجانب الموروثة من الإدارة الأميركية السابقة، أمام التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المتبادل المنفعة".
وتابعت الخارجية الروسية "جرى الاتفاق على ترتيب اجتماع خبراء في المستقبل القريب، للاتفاق على خطوات محددة لإزالة العقبات بشكل متبادل أمام عمل البعثات الخارجية لروسيا والولايات المتحدة".
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية
في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.