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شؤون عسكرية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250215/وزير-الخارجية-الروسي-يجير-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-الأمريكي--1097814269.html
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطن
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو، أجريا مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأميركي، اتفقا خلالها على... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T19:16+0000
2025-02-15T19:42+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه "في 15 شباط/فبراير، وبمبادرة من الجانب الأميركي، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو".وأضافت، أنه "تطويرًا للمحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب، في 12 شباط/فبراير، اتفق وزيرا الخارجية على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات الروسية الأميركية، بهدف إزالة الحواجز الأحادية الجانب الموروثة من الإدارة الأميركية السابقة، أمام التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المتبادل المنفعة".وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250215/إعلام-أمريكي-قمة-محتملة-بين-ترامب-وبوتين-نهاية-الشهر-الجاري-في-السعودية-1097812228.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطن

19:16 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 19:42 GMT 15.02.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو، أجريا مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأميركي، اتفقا خلالها على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه "في 15 شباط/فبراير، وبمبادرة من الجانب الأميركي، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو".
وأضافت، أنه "تطويرًا للمحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب، في 12 شباط/فبراير، اتفق وزيرا الخارجية على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات الروسية الأميركية، بهدف إزالة الحواجز الأحادية الجانب الموروثة من الإدارة الأميركية السابقة، أمام التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المتبادل المنفعة".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعودية
17:09 GMT

وتابعت الخارجية الروسية "جرى الاتفاق على ترتيب اجتماع خبراء في المستقبل القريب، للاتفاق على خطوات محددة لإزالة العقبات بشكل متبادل أمام عمل البعثات الخارجية لروسيا والولايات المتحدة".

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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