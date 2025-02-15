https://sarabic.ae/20250215/إعلام-أمريكي-قمة-محتملة-بين-ترامب-وبوتين-نهاية-الشهر-الجاري-في-السعودية-1097812228.html
إعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعودية
إعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعودية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولين أميركيين وروس سيجتمعون الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين،... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T17:09+0000
2025-02-15T17:09+0000
2025-02-15T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت الوسيلة الإعلامية الأميركية نقلا عن مصادر أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيجتمعون الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية، للإعداد لقمة محتملة بين الزعيمين الروسي والأميركي في وقت لاحق من هذا الشهر"، لافتة إلى أن "الهدف هو الاتفاق على أن يكون موعد القمة قبل بداية شهر رمضان المبارك". وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الجمعة، عن موقفها بشأن بمقترح عقد القمة المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها.وفي بيان رسمي، أشادت الخارجية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة العربية السعودية. كما أشار البيان إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قد أبدى خلال اتصاله في الـ 3 من مارس/ أذار 2022 بكل من الرئيس فلاديمير بوتين وزيلينسكي، استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة، مؤكدا أن السعودية واصلت خلال الـ 3 سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح يوم أمس الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
https://sarabic.ae/20250215/كيلوغ-واشنطن-لا-تريد-مشاركة-مجموعة-كبيرة-من-الأطراف-في-مفاوضات-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1097808431.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعودية
أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولين أميركيين وروس سيجتمعون الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وذكرت الوسيلة الإعلامية الأميركية نقلا عن مصادر أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيجتمعون الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية، للإعداد لقمة محتملة بين الزعيمين الروسي والأميركي في وقت لاحق من هذا الشهر"، لافتة إلى أن "الهدف هو الاتفاق على أن يكون موعد القمة قبل بداية شهر رمضان المبارك".
وبحسب المصادر فإن تفاصيل اللقاء وقائمة المشاركين فيه لا تزال قيد التوضيح.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الجمعة، عن موقفها بشأن بمقترح عقد القمة المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها.
وفي بيان رسمي، أشادت الخارجية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة العربية السعودية.
وأضاف البيان: "تعرب المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية..".
كما أشار البيان إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قد أبدى خلال اتصاله في الـ 3 من مارس/ أذار 2022 بكل من الرئيس فلاديمير بوتين وزيلينسكي، استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة، مؤكدا أن السعودية واصلت خلال الـ 3 سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح يوم أمس الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.